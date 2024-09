Chiampo festeggia i 10 anni dei Musicanti di Vicolo Zanella

Importante appuntamento a Chiampo Sabato 7 settembre per il compleanno dei Musicanti di Vicolo Zanella, in una prestigiosa location: la casa di Giacomo Zanella. Interviste al sindaco Filippo Negro e all’assessore alla Cultura Sofia Bertoli.

Dal progetto di Matteo Pieropan, nel 2013 nascono “I musicanti di Vicolo Zanella”, per dare voce alle storie e alle leggende della terra del Chiampo. La scelta del nome si lega strettamente al territorio, ricordando l’illustre poeta Giacomo Zanella che in questa città ebbe i suoi natali.

Le tematiche musicate dal gruppo sono le più varie. Punto di partenza, una copiosa letteratura locale, ma anche le tante storie della gente e del passato della Valle del Chiampo. Racconti di emigrazione e guerra, aneddoti e narrazioni tradizionali, toponomastica, usi e tradizioni, per raccontare persone, vicende e luoghi altrimenti perduti.

Le canzoni, scritte nel dialetto locale e arrangiate dall’ensemble, per testi e musica, sono efficace strumento di narrazione e costituiscono l’ossatura del racconto in musica. Letture ed immagini evocative accompagnano gli spettatori nell’emozionante e struggente racconto di gente, avvenimenti, piccole storie di sapore locale, a volte divenuti ostaggio del silenzio e dell’oblio.

Il nodo centrale è quindi la memoria, il ricordo, il recupero di un patrimonio spesso misconosciuto: pagine di storia minore che si intreccia con la grande storia. Aspetti anche drammatici, come quello della Grande Guerra, che costituiscono il bagaglio etnografico della gente della Valle del Chiampo.

Nello specifico, all’interno delle proposte culturali “Ignoto militi”, e “Il fuoco di Natale” l’ensemble si prefigge di proporre un percorso tra Storia e storie, affrontando la tematica della Grande Guerra e del milite ignoto, e la figura illustre di Giacomo Zanella ripercorrendone i tratti biografici e i versi legati soprattutto a Chiampo.