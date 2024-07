Chi è Kamala Harris, probabile candidata democratica al posto di Joe Biden?

Il 21 luglio, poche ore dopo l’annuncio shock del ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale, Kamala Harris ha ufficialmente avviato la sua candidatura per le elezioni di novembre. La vicepresidente, che ha subito ottenuto il sostegno di Joe Biden e della famiglia Clinton, ora guida il campo democratico nella scelta del nuovo candidato per la Casa Bianca.

Kamala Harris, 59 anni, ha costruito una carriera politica che incarna il “sogno americano”. Cresciuta in una famiglia di ricercatori, con un padre giamaicano e una madre indiana, Harris ha iniziato il suo percorso politico come vice procuratore distrettuale della contea di Alameda, in California. Dopo due mandati come procuratore a San Francisco e due come procuratore generale della California, è diventata la prima donna di origine sud-asiatica e la seconda donna di colore a prestare giuramento al Senato americano nel 2017. Nel 2020, è stata eletta vicepresidente, diventando la prima donna, la prima persona afroamericana e la prima di origine asiatica a ricoprire tale incarico.

Conosciuta per il suo impegno per i diritti civili, Harris è stata una figura chiave nelle primarie democratiche del 2019, dove ha criticato Biden per la sua posizione sulla desegregazione scolastica. Nonostante la sua sconfitta alle primarie, Biden l’ha scelta come sua vice, esponendola agli attacchi di Donald Trump, che l’ha etichettata come “mostro” e “donna arrabbiata”, stereotipi razzisti sulle donne nere.

Harris ha fatto della lotta per l’uguaglianza di genere una delle sue priorità. Nel 2021, durante il Generation Equality Forum a Parigi, ha sottolineato che “la democrazia è più forte quando tutti partecipano ed è più debole quando le persone sono escluse”. Ha difeso con vigore il diritto all’aborto contro le recenti decisioni della Corte Suprema, affermando: “Come osano dire a una donna cosa può e cosa non può fare con il proprio corpo?”.

Nonostante qualche passo falso iniziale in diplomazia e immigrazione, Harris continua a coltivare un’immagine rilassata, supportata dal marito Doug Emhoff, il “Secondo Gentiluomo” e primo ebreo a ricoprire questo ruolo. Appassionata di cucina, Harris è anche una fan del New York Times e della chef Alice Waters, con una predilezione per la cucina semplice e genuina.

Ora, con il sostegno di figure influenti e una lunga lista di “prime volte”, Kamala Harris è pronta a rompere il soffitto di vetro definitivo e a scrivere una nuova pagina nella storia degli Stati Uniti. La corsa alla Casa Bianca è ufficialmente aperta.