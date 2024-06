CASTELGOMBERTO – LA PREVENZIONE HA IMPEDITO AL MALTEMPO DI FARE DANNI

I frequenti e intensi fenomeni di maltempo che hanno colpito il territorio veneto e vicentino nelle scorse settimane hanno messo a dura prova l’assetto ideogeologico di moltissime zone. Molti Comuni sono stati interessati da importanti criticità causate dalla quantità d’acqua precipitata in poco tempo.

“Abbiamo passato mesi di maltempo – dichiara il sindaco Davide Dorantani – e le intense precipitazioni hanno messo a dura prova anche il nostro territorio. Tuttavia, rispetto agli anni passati, possiamo dire di aver affrontato molto bene queste precipitazioni improvvise ed intense. Il mese di maggio è stato caratterizzato da una piovosità molto superiore alla media e il nostro territorio, storicamente interessato da fenomeni di dissesto per la sua conformazione, ha rilevato solo qualche criticità secondaria. Ritengo che non si tratti solo di fortuna. Abbiamo investito negli ultimi anni più di 2 milioni di euro con opere di ripristino e messa in sicurezza. Cito solo il territorio di Valle, con i lavori sull’Onte e via Cengelle, messa in sicurezza e riaperta dopo anni di chiusura oppure via Castellare, via Berti Bassi e via Vandelli. Lavori eseguiti anche grazie alla nostra capacità di intercettare risorse regionali dedicate a questo tipo di criticità e di progettare i relativi ripristini. Resta ancora del lavoro da fare – conclude Dorantani – ma continuando con il nostro programma di cura del territorio, consolidamento delle aree potenzialmente franose e con le opere di ripristino delle aree boschive, un po’ alla volta arriveremo a mettere in sicurezza tutto il territorio”.