CASTELGOMBERTO: DOPO I SUCCESSI LA SHOOT BOXE MIRA ALLA NAZIONALE

Doppio grande successo per Codice MMA di Castelgomberto, associazione sportiva storica alla quale sono iscritti circa 60 atleti di tutte le età guidati dal coach Marco Vigolo. Nel recente campionato Federkombat di Mareno di Piave primo porto per Lorenzo Vigolo, che diventa campione regionale assoluto di Shoot Boxe/Mma e per Samuele Turcato, che diventa campione regionale GAV Shoot Boxe/Mma.

Il sindaco Davide Dorantani: “Siamo orgogliosi di questa realtà e i risultati sono il frutto del lavoro di questa associazione, tornata a Castelgomberto qualche anno fa. Soddisfazione non solo per i risultati, ma anche per il valore educativo e sociale della loro attività nel nostro paese. Complimenti a Lorenzo e Samuele!”