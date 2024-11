Bug di Outlook e Teams: milioni di utenti in difficoltà

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Da lunedì mattina, un grave problema tecnico ha interrotto o reso impossibile l’accesso ai servizi di posta elettronica di Outlook e ad alcune funzionalità di Microsoft Teams in tutta Europa. Il malfunzionamento, che ha colpito principalmente l’accesso tramite browser web, è stato segnalato dagli utenti già dalle 8:30, generando migliaia di disservizi su piattaforme come Downdetector.

Microsoft, inizialmente, ha comunicato di essere al lavoro per risolvere il problema, escludendo l’ipotesi di un attacco informatico e indicando come possibile causa un bug tecnico. In un aggiornamento diffuso a metà giornata, la società ha confermato di aver individuato l’origine del guasto, legata a un recente cambiamento nei sistemi, e di aver avviato il rollback per ripristinare il corretto funzionamento dei servizi.

Gli utenti interessati hanno espresso frustrazione sui social network per l’impossibilità di accedere alle proprie caselle di posta e ai calendari aziendali, evidenziando l’impatto significativo sulle attività lavorative in corso. Microsoft ha assicurato che ulteriori azioni saranno messe in atto per mitigare il problema. Già nel pomeriggio le segnalazioni erano in calo