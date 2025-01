“Brain rot” o cervello marcio: gli effetti dei social network sulla nostra testa diventano parola dell’anno 2024

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Brain rot”, un’espressione che potrebbe sembrare curiosa, ma che in italiano si traduce con marciume cerebrale. Questo termine è stato eletto “Parola dell’anno 2024” dalla Oxford University Press, la celebre casa editrice legata all’omonima università. Secondo l’Oxford Dictionary, il termine descrive “il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, considerato in particolare il risultato di un consumo eccessivo di contenuti (in particolare online) considerati banali o poco stimolanti”. In sostanza, l’abuso di contenuti superficiali, spesso diffusi sui social network, creerebbe una generazione di persone meno critiche, quasi “zombie digitali”.

Social network e il rischio del marciume cerebrale

Piattaforme come TikTok e Instagram sono tra le principali responsabili di questo fenomeno. Il loro meccanismo di scorrimento infinito porta gli utenti a consumare rapidamente e senza sosta contenuti dal basso valore intellettuale, come meme o discussioni banali. Come spiega la Oxford University Press, “l’espressione illustra la crescente consapevolezza collettiva sugli effetti deleteri della tecnologia digitale sulla nostra capacità di concentrazione e sulle abitudini di pensiero”.

L’uso eccessivo di social network non solo riduce il tempo dedicato al pensiero critico, ma porta anche a una dipendenza. Gli algoritmi, infatti, spingono costantemente contenuti personalizzati, intrappolando gli utenti in un circolo vizioso noto come “ciclo della dopamina”. Questo ciclo è alimentato dall’ormone del piacere, che rafforza l’abitudine di cercare stimoli immediati e superficiali.

Un invito alla riflessione critica

La designazione di Brain rot come parola dell’anno è un segnale d’allarme. È un’occasione per riflettere sull’uso che facciamo dei social network e sul consumo compulsivo di video virali. L’obiettivo è stimolare una maggiore consapevolezza e promuovere un approccio critico alla fruizione dei contenuti digitali.

La scelta della parola dell’anno

Per eleggere la parola dell’anno, la Oxford University Press ha sottoposto un elenco di sei termini a un sondaggio che ha coinvolto 37.000 persone. Brain rot ha ottenuto la maggioranza dei voti, succedendo a termini come rizz (successo nell’arte della seduzione) nel 2023 e Goblin mode (indossare il pigiama quando si è stanchi) nel 2022. Negli anni precedenti erano stati scelti termini legati a temi globali, come vax (2021), confinamento (2020), e emergenza climatica (2019).

L’elezione di Brain rot conferma quanto sia urgente affrontare gli effetti dei social network sulla nostra mente e sulle nostre abitudini quotidiane.