Bimbi in biblioteca con Montecchio Maggiore Legge

La rassegna E… STATE CON LA BIBLIOTECA si chiuderà venerdì 27 settembre con l’evento MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE 2024, organizzato in occasione della maratona regionale di lettura IL VENETO LEGGE. L’iniziativa montecchiana, giunta alla quarta edizione e promossa dal Comune, si terrà nel giardino della Biblioteca Civica in via San Bernardino 12, a partire dalle 15.

Durante il pomeriggio verranno proposte attività e letture per bambini e famiglie. Alle 17 andranno in scena le letture animate in inglese di “It’s storytime”, curate da Maria Portillo. Alle 18, invece, “Ora ti racconto” farà viaggiare con la fantasia il giovane pubblico, in compagnia di Lisa Tonellotto e Mirko Marchetto. Per tutto il pomeriggio sarà attivo il mercatino dei libri usati con romanzi, saggi, dvd e volumi per i più piccoli. L’evento, a ingresso libero, è rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. In caso di maltempo consultare gli aggiornamenti sui canali social della biblioteca.

«MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE è un’occasione, ormai divenuta tradizione, per promuovere il valore della lettura», dichiara l’assessore alla cultura, Andrea Palma. «Attraverso un divertente e coinvolgente pomeriggio di attività, vogliamo trasmettere alle nuove generazioni la passione per i libri e il piacere di condividere storie. Eventi come questo sono fondamentali per coltivare e sviluppare una sana cultura della lettura nella nostra comunità, che accompagni i giovani durante tutto il loro percorso di crescita».