Bassano – Il sindaco Finco incontra gli Alpini

Il Sindaco Nicola Finco ha ricevuto in municipio il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Monte Grappa, Giuseppe Rugolo, e il Segretario Generale, Lino Borsa, per un incontro amichevole che ha offerto l’occasione di programmare iniziative future delle penne nere a Bassano del Grappa. Il primo cittadino ha rinnovato ai vertici della sezione A.N.A. bassanese la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale per ospitare e supportare nuovi eventi celebrativi e attività. Per gli Alpini sono sempre aperte le porte della città, che è la loro capitale mondiale.