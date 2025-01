Bassano – Donati 7 tablet ai piccoli pazienti di Pediatria

La donazione è stata fatta dalla Fondazione LibraStar

Per i piccoli pazienti della Pediatria del San Bassiano da qualche giorno c’è una piacevole novità in reparto: 7 nuovi tablet, donati all’ULSS 7 Pedemontana dall’imprenditore Marco Baccini tramite la Fondazione LibraStar.

Attraverso i tablet, che possono essere collegati alla rete wi-fi dell’ospedale, d’ora in avanti i pazienti ricoverati in Pediatria potranno visualizzare video, ascoltare musica (naturalmente con le cuffie), navigare in rete e giocare, ma anche studiare.

«Si tratta di una donazione importante – sottolinea il dott. Davide Meneghesso, Direttore della Pediatria del San Bassiano – in quanto questi dispositivi contribuiranno a rendere più gradevole la permanenza in reparto, rafforzando così quel concetto di umanizzazione dell’ospedale al quale in Pediatria dedichiamo una particolare attenzione, anche perché si tratta di qualcosa che ha una valenza anche clinica, in quanto contribuisce a ridurre lo stress e perfino la percezione del dolore nei pazienti».

Un’ulteriore dimostrazione di vicinanza nei confronti della sanità locale, come evidenzia il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza: «Ringrazio a nome dell’Azienda la Fondazione LibraStar per questa donazione, che conferma una volta di più la proverbiale generosità del territorio e dei suoi abitanti. Da questa generosità traggono beneficio i pazienti, ma anche tutto il nostro personale sanitario perché sono dimostrazioni di affetto e di stima che danno un’ulteriore carica motivazionale per quanti hanno scelto di dedicarsi alla salute e benessere del prossimo».