Basilica di San Felice a Vicenza: i concerti di Natale di Frau Musika, giovani musicisti con strumenti d’epoca

L’orchestra giovanile Frau Musika, nata da un’idea di Andrea Marcon e sostenuta dalla Fondazione Cariverona attraverso il programma Art Bonus, chiude il suo terzo anno di attività formativa con una straordinaria serie di concerti dedicati ai grandi compositori italiani del periodo barocco.

Un programma d’eccezione

I concerti si terranno:

Giovedì 12 dicembre alla Basilica di San Felice a Vicenza,

alla Basilica di San Felice a Vicenza, Venerdì 13 dicembre alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Verona,

alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Verona, Sabato 14 dicembre alla Concattedrale di San Pietro Apostolo a Feltre.

Al centro del programma, il genio di Antonio Vivaldi con capolavori come il Concerto per violoncello RV 419, il celebre Concerto in Re maggiore per flauto RV 428 (Il Gardellino) e il mottetto “Nulla in mundo pax sincera”.

Accanto a lui, brani di Alessandro Marcello (Concerto in Re minore per oboe), Arcangelo Corelli (Concerto grosso per la Notte di Natale), e Leonardo Leo (Salve Regina in Fa maggiore), offrendo un viaggio musicale che attraversa Venezia, Roma e Napoli.

Giovani talenti e maestri d’eccezione

Le parti solistiche saranno affidate a Johanna Boehm (oboe), Irene Liebau (violoncello e flautino) e al soprano Gunta Smirnova. L’orchestra, composta da musicisti under 30 di varie nazionalità, lavora a stretto contatto con il maestro Andrea Marcon e tutor di fama internazionale, approfondendo esecuzioni su strumenti d’epoca.

Un’esperienza immersiva nella musica

Frau Musika ha sede a Villa San Carlo, nei pressi di Vicenza, dove musicisti e maestri condividono studio e vita quotidiana. In tre anni, l’orchestra ha presentato capolavori di Bach, Vivaldi e Mozart, ottenendo grande successo nei teatri italiani e internazionali.

Informazioni pratiche

I concerti inizieranno alle 20:30 e l’ingresso è gratuito, previa prenotazione su Eventbrite (www.eventbrite.it). Per ulteriori dettagli: 0444 326598 o concerti@fraumusika.eu.