Autonomia – Entro metà, dicembre si esprimerà la Corte Costituzionale sul ricorso delle Regioni rosse contro il Veneto

La Corte Costituzionale si pronuncerà nelle prossime settimane sulla legittimità costituzionale della legge sull’Autonomia differenziata, a seguito dei ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Le discussioni in camera di consiglio inizieranno domani, e la sentenza sarà depositata entro metà dicembre, in tempo per la decisione della Cassazione sull’ammissibilità dei referendum abrogativi.

Con l’ammissione della Regione Veneto e altre regioni agli interventi ad opponendum, la Consulta ha riconosciuto l’interesse del Veneto a difendere la legge sull’autonomia. Lo evidenzia il presidente regionale Luca Zaia, che afferma: “È un passaggio importante. La legge sull’autonomia differenziata rappresenta un nuovo corso per il nostro Paese, e la decisione della Consulta segna un rilevante risultato, confermando la correttezza della volontà del Veneto nella difesa di una norma che mira a garantire maggiore autonomia. Questo è il nostro obiettivo. Non intendiamo sostituirci al Governo, che dispone dei mezzi necessari per difendere la legge Calderoli, ma il Veneto vuole tutelare i propri diritti: qualora la legge fosse annullata, i primi a subirne le conseguenze sarebbero proprio i Veneti, che in base alla Costituzione hanno diritto a richiedere l’autonomia differenziata e avviare il negoziato previsto.”

Zaia conclude dicendo: “Stiamo percorrendo un cammino in cui non ci consideriamo avversari di nessuno. Portare avanti le nostre istanze è un’opportunità per valorizzare le prospettive che l’autonomia offre al nostro Paese.”