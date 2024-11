Auto finisce rovesciata: 2 giovani donne ferite (FOTO)

Poco prima delle 3 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Santissima Trinità a Schio per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto illeso: ferite due passeggere.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento ha messo in sicurezza la Ford Fiesta ed estratto per il lunotto posteriore due giovani donne con varie contusioni, che sono state prese in cura dal personale del Suem e trasferite in pronto in soccorso da due ambulanze.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.