Attenzione: falsi tecnici di Viacqua e truffe telefoniche nel Vicentino

Viacqua: se si hanno dubbi, non fate entrare in casa i soggetti e segnalate alle Forze dell’Ordine

Due diverse segnalazioni per possibili tentativi di truffa ai danni dell’utenza sono state segnalate al servizio clienti di Viacqua.

A Bolzano Vicentino, in via Falcone, è stata segnalata la possibile presenza di falsi tecnici di Viacqua in azione. Secondo quanto riferito due soggetti avrebbero usato la scusa di un contatore idrico malfunzionante per avere accesso ad una abitazione e visionare alcune bollette. Dopo aver mostrato velocemente un tesserino identificativo non ben riconoscibile, davanti alla possibile chiamata ai Carabinieri si sarebbero a quel punto allontanati.

La possibile truffa è arrivata invece per via telefonica a Thiene, dove un utente è stato raggiunto dalla chiamata di una persona che si è presentata come operatore di Viacqua, richiedendo un appuntamento a domicilio per discutere di un rinnovo di contratto in seguito a dei presunti aumenti delle tariffe.

Viacqua invita a prestare la massima attenzione in questi casi, evitando di far entrare in casa i soggetti qualora si avesse anche il minimo dubbio. Gli operatori autorizzati da Viacqua sono muniti di apposito tesserino che può essere verificato al servizio clienti al numero 800 154242) da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). In ogni caso non possono richiedere alcuna forma di pagamento.

Viacqua opera inoltre in regime di mercato tutelato per cui non prende contatto con gli utenti per discutere in merito alle proposte di rinnovo contrattuale.

In caso di sospetto è consigliabile avvisare prontamente le Forze dell’Ordine.