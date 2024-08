Apre domani il Luna Park in Campo Marzo per la Festa dei Oto

Il 30 agosto e il 4 settembre attrazioni gratuite per le persone con disabilità

A partire da domani, venerdì 30 agosto, fino a domenica 15 settembre, le giostre torneranno a riempire di vita Campo Marzo in occasione della Festa dei Oto.

«Le giostre ritornano a Vicenza per la Festa dei Oto – spiega Cristina Balbi, assessore allo sviluppo economico e al territorio, durante una visita a Campo Marzo per salutare gli attrazionisti –. Il parco divertimenti accoglierà i cittadini con numerose attrazioni, oltre alla possibilità di mangiare e bere. Domani inaugureremo il Luna Park con una giornata dedicata alle persone con disabilità, sia adulti che bambini, che potranno accedere gratuitamente. Le giostre saranno operative fino a domenica 15 settembre. Eventi come questo valorizzano l’area di Campo Marzo e dimostrano l’impegno dell’Amministrazione per la rivitalizzazione della zona».

Il Luna Park sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 16 fino a mezzanotte. Il venerdì l’apertura sarà alle 15.30 fino all’una. Sabato le attrazioni funzioneranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 all’una, mentre la domenica l’orario sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 a mezzanotte. Oltre alle giostre, circa una quarantina, saranno presenti numerosi stand dedicati alla vendita di dolci e alimenti, per un totale di circa cinquanta espositori. Durante l’intero periodo di apertura, sono previste promozioni per valorizzare l’iniziativa che, anche quest’anno, animerà con suoni e colori la grande area verde tra la stazione e il centro storico.

Anche quest’anno, gli organizzatori offrono due giornate di divertimento gratuito per le persone con disabilità e un accompagnatore maggiorenne: venerdì 30 agosto (in caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata) e mercoledì 4 settembre (in caso di maltempo verrà spostata a giovedì 5 settembre) dalle 16.30 alle 20.30.

Domani è prevista anche la partecipazione di alcuni biker volontari che, a bordo delle loro moto, offriranno giri in sidecar alle persone con disabilità.

Sono disponibili promozioni per tutti: “paghi 1, prendi 2” sui giri in giostra; sconto di 1 euro sui giochi a premio; e sconto di 1 euro su una spesa minima di 8 euro ai chioschi alimentari.

Per dettagli e ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.festadeioto.com. Le promozioni speciali possono essere scaricate dal sito dell’evento: https://www.festadeioto.com/page.php?9.

