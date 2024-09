Anche El Pais dopo il Guardian parla del gioiello Vicenza (anche se per una visita di 24 ore)

Dopo il Guardian, che lo scorso 3 agosto aveva elogiato Vicenza come meta ideale per stare lontani dall’overtourism, ora è El Pais a suggerire ai visitatori di Padova, Verona e Venezia di soggiornare per 24 ore nella città del Palladio, “uno dei gioielli del Veneto soprattutto per i geniali monumenti dell’architetto”.

Nell’articolo uscito oggi (lo si può leggere qui https://elpais.com/elviajero/escapadas/europa/2024-09-04/24-horas-en-vicenza-con-andrea-palladio-como-protagonista.html) dal titolo “24 horas en Vicenza con Andrea Palladio como protagonista”, il giornalista Jordi Corominas nella sua rubrica “El viajero” traccia un percorso tra le piazze e le strade della città, affascinante per architettura, paesaggio, enogastronomia, posizione e dimensioni ridotte.

“La storia di Vicenza si impara passeggiando per le sue strade, la cui l’essenza ha molto di veneziano grazie all’antico dominio della Serenissima”, così esordisce l’articolo. Che poi traccia un vero e proprio itinerario per trascorrere una giornata in città, partendo dalla stazione fino ai Giardini Salvi e alla Loggia Valmarana, quindi attraverso piazza Castello e corso Palladio, per raggiungere e visitare il Teatro Olimpico, palazzo Chiericati, la chiesa di Santa Corona (con la reliquia della corona di Cristo, l’altare del Bellini e l’Adorazione dei Magi del Veronese) e infine palazzo Thiene e il Duomo. Nel pomeriggio, suggerisce il giornalista, vanno visitate Villa Valmarana e Villa Rotonda, magari in bici, immergendosi nella natura: “Villa Rotonda non ha certo bisogno di presentazioni. La cosa più bella è che puoi aver visto mille foto e letto molto delle sue vicende ma non serve, perché quando ci cammini sopra acquista un’altra dimensione, vuoi per l’ambiente che lo circonda, vuoi perché ha un’armonia senza pari”. La giornata si conclude poi in piazza dei Signori e nelle vie di una Vicenza più intima e nascosta.

El Pais è il giornale non sportivo con maggior diffusione in Spagna; il sito elpais.com ha superato a luglio (tra versione deskto e mobile) i 135 milioni di visite.