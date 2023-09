Tra pochi giorni Marmomac, pietra naturale e innovazione a Veronafiere

Interior designer, materiali di eccellenza, tecnologia e oltre millecinquecento aziende provenienti da tutto il mondo, sono il cuore di “Marmomac” 2023, il 57° salone dedicato alla filiera tecno-marmifera, in programma a Veronafiere dal 26 al 29 settembre, presentato a Milano. In Fiera le ultime innovazioni tecnologiche e applicazioni dei materiali lapidei nel mondo dell’architettura, del design e del lusso, tra cui lastre di pietra sottili pochi millimetri, stampate in 3D o per impieghi eco-consapevoli.

L’edizione di quest’anno, oltre ai premi ‘New Best Comunicator Award’ e ‘Matter of stone’, prevede un avveniristico progetto, il ‘Plus Theatre’ di Giorgio Canale, per mettere in relazione la pietra naturale e le tecnologie più moderne, arte e design coniugati in una visione innovativa, sempre coinvolgendo le aziende. “Marmomac costituisce un vero snodo internazionale del business – ha detto Federico Bricolo, presidente di Veronafiere – per relazioni politico-economiche per il presente e il futuro del mercato lapideo”. Questo, ha proseguito, “grazie alla capacità della manifestazione di mettere in rete le competenze di Veronafiere e i suoi rappresentanti in 60 paesi” con quelle “degli imprenditori della filiera, del ministero delle Imprese, degli Esteri, di ITA-Italian Trade Agency, Confindustria Marmomacchine e dei distretti produttivi dei territori”. A Marmomac, espositori da 54 nazioni saranno impegnati in quattro giornate di business e formazione con operatori che si sono accreditati da più di 140 paesi. L’Italia è presente con 474 aziende ma tante anche dalla Cina con 347 e dalla Turchia (238).