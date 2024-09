A Vicenza terza edizione di ‘Perl_arte’ con le opere di Marco Vaccaro a Palazzo Thiene

“PERL_ARTE”: AL VIA LA TERZA EDIZIONE

A VICENZA IN MOSTRA LE OPERE DI MARCO VACCARO

Sabato 7 settembre, alle 18.00 alle Gallerie di Palazzo Thiene la vernice della mostra del pittore vicentino che affianca opere di arte sacra e modernità

La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Event & Conference Division di IEG e il Comune di Vicenza per rafforzare il legame tra la città e i luoghi dedicati a fiere, eventi e congressi.

Vicenza, 5 settembre 2024 – Il quartiere fieristico con i suoi spazi congressuali e la città s’incontrano nel segno della bellezza, dell’ospitalità e dell’arte. Sabato 7 settembre si alza il sipario sulla terza edizione di “PERL_ARTE”, rassegna promossa dalla divisione Event & Conference di Italian Exhibition Group, che gestisce il ViCC – Vicenza Convention Centre, e realizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà l’artista Marco Vaccaro con una mostra personale ospitata nelle Gallerie di Palazzo Thiene, in Contrà S. Gaetano Thiene 11, nel centro storico del capoluogo berico.

Una selezione di 19 opere dell’artista vicentino accompagnerà il visitatore in un viaggio che spazia dall’arte religiosa e fino a opere che mettono al centro la modernità. Bellezze senza tempo, come quella della Porsche 356, soggetto di uno dei quadri che impreziosiscono la mostra e che, creando un altro ponte con Rimini, “torna” a Vicenza grazie al prestito da parte dell’imprenditore e collezionista d’arte romagnolo Giancarlo Pianini. L’esposizione crea quindi un percorso visivo in cui la sacralità dialoga con l’eleganza automobilistica, la spiritualità con il design. Classe 1991, l’artista vicentino ha esposto le sue opere in varie città italiane e ha vinto diversi riconoscimenti come il Primo Premio del Concorso UCAI di Vicenza (2021) e il Primo Premio per la ricerca stilistica alla Fiera Flarte di Forlì (2022). Nel febbraio 2023 ha incontrato Papa Francesco, facendogli dono di un suo dipinto.

“Vicenza – sottolinea Ilaria Fantin, assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città – accoglie con entusiasmo la terza edizione di PERL_ARTE, ospitando alle Gallerie di Palazzo Thiene la mostra di un artista vicentino emergente, nell’ambito del protocollo d’intesa con IEG Event & Conference per la promozione di eventi che avvicinino la Fiera e la città. Si tratta di un’esposizione che si inserisce nel già ricco calendario delle iniziative culturali di settembre, offrendo nuovi stimoli e suggestioni ai visitatori e sostenendo il percorso artistico di un giovane pittore del territorio”.

“La rassegna PERL_ARTE – aggiunge Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG – si inserisce nella sinergia avviata tra la sede fieristica e congressuale e le istituzioni cittadine con l’obiettivo condiviso di valorizzare e promuovere il territorio, il suo patrimonio e le sue eccellenze avvicinando sempre più le attività che si svolgono al quartiere fieristico e negli spazi del Vicenza Convention Centre alla città”.

La mostra nelle Gallerie di Palazzo Thiene è curata da Matteo Sormani, fondatore di Art-Preview e già organizzatore delle esposizioni di “PERL_ARTE”. L’inaugurazione è in programma sabato 7 settembre alle 18.00, in concomitanza con Vicenzaoro; l’esposizione rimarrà visitabile fino al 20 ottobre, quando sarà invece in corso la fiera Abilmente. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00.

PERL_ARTE – Le mostre d’arte di IEG Event & Conference Division

“Marco Vaccaro”

Sabato 7 settembre – domenica 20 ottobre

Galleria di Palazzo Thiene, Contrà S. Gaetano Thiene 11, Vicenza

Orari: dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00

Curatore: Matteo Sormani

Ingresso libero