A Vicenza nasce un nuovo parco: 1200 piante e grande prato

In occasione della Giornata mondiale dell’Albero, il 21 novembre, prende vita a Vicenza il Parco delle Associazioni, un’area verde di circa due ettari adiacente al Parco Retrone, accessibile da via Caregaro Negrin. Il progetto prevede la piantumazione di 1200 piante, una per ogni associazione del Centro di servizio per il volontariato (Csv) della Provincia di Vicenza, e la creazione di quasi 20mila metri quadrati di prato (sotto: le foto).

Promosso dall’assessore all’Ambiente Sara Baldinato, il progetto è stato curato da Diego Pellizzaro di Beleafing srl, con il supporto di Roberto Fiorentin del Centro biodiversità vegetale di Veneto Agricoltura. L’iniziativa è sponsorizzata da AFV Beltrame Group.

«Riqualificare quest’area lasciata incolta è un’idea nata nel 2023 – ha dichiarato l’assessore Baldinato – per riproporre l’antico paesaggio delle campagne venete, con prati alternati ad alberature, rispettando l’architettura verde del Parco Retrone. Abbiamo posto particolare attenzione alla biodiversità, creando spazi per gli impollinatori e selezionando piante adatte. In futuro, prevediamo di integrare il parco con alcune arnie, creando una vera “economia circolare” della natura».

La vice presidente di AFV Beltrame Group, Patrizia Beltrame, ha sottolineato l’impegno del gruppo per la sostenibilità: «Questo progetto riflette il nostro approccio: investire nel territorio e nella comunità, mettendo la sostenibilità al centro della nostra azione come responsabilità sociale».

Il progetto in sintesi

Piantumazione : 1200 piante tra alberi e arbusti, con specie a medio e alto fusto per favorire gli impollinatori.

: 1200 piante tra alberi e arbusti, con specie a medio e alto fusto per favorire gli impollinatori. Antico paesaggio veneto : l’area è suddivisa in campi delimitati da siepi e filari alberati, alternando prati fioriti (10.300 mq) e aree calpestabili (9.000 mq).

: l’area è suddivisa in campi delimitati da siepi e filari alberati, alternando prati fioriti (10.300 mq) e aree calpestabili (9.000 mq). Sostenibilità: fiori autoctoni, irrigazione di soccorso e manutenzione a cura di Beleafing srl per i prossimi due anni, con il supporto di AFV Beltrame Group.

Il parco sarà un luogo dedicato alla biodiversità e alla comunità, valorizzando le associazioni che operano per il benessere del territorio.