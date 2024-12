A Vicenza il progetto scuole di Fondazione Cortina

Ieri mattina il Progetto Scuole di Fondazione Cortina, un’iniziativa pensata per avvicinare i giovani alla pratica sportiva, promuovere i valori Olimpici e Paralimpici, diffondere la cultura della montagna e rafforzare il legame con il territorio, ha fatto tappa a Vicenza. All’evento, dal titolo “Sport per la vita: valori in azione”, hanno partecipato 200 studenti dell’Istituto Tecnico Economico (ITE) Piovene e dell’Istituto Omnicomprensivo “Farina”, riuniti nell’Aula Magna di quest’ultimo.

Il Progetto Scuole, ora alla sua seconda edizione, rientra nel Protocollo sottoscritto tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale e Fondazione Cortina, approvato con delibera n. 1594 del 19 dicembre 2023 e firmato il 28 dicembre 2023, ed è realizzato in collaborazione con FISI Veneto e Assi Onlus. Si inserisce, inoltre, nel progetto “Milano Cortina 2026 nelle scuole”, nell’ambito dell’Education Programme Gen26 di Milano Cortina 2026, ideato per condividere con le ragazze e i ragazzi il cammino verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e per incoraggiare le generazioni future a impegnarsi nello sport, a utilizzarlo come strumento per trasformare la propria vita e migliorare quella di un’intera comunità.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali di Christian Bortolotto (Dirigente scolastico dell’Istituto Farina), Nicoletta Morbioli (Dirigente Ufficio Ambito Territoriale (UAT) VIII di Vicenza), Paola Marcon (Responsabile scuole FISI Veneto), Antonio Fantin (Delegato provinciale CIP Veneto), Ilaria Della Vedova (membro del Consiglio d’Indirizzo di Fondazione Cortina) ed Elena Appiani (Marketing e Comunicazione ITS Academy Turismo Veneto).

L’evento è poi proseguito con l’intervento di Arianna Ester Pucci, Education Operations Coordinator di Fondazione Milano Cortina 2026, che ha illustrato la storia e i valori Olimpici e Paralimpici. A seguire, Fondazione Cortina ha presentato i principali eventi sportivi in programma a Cortina questo inverno, tra cui la Coppa del Mondo di sci alpino femminile (18 e 19 gennaio 2025), e i suoi progetti più rilevanti, a testimonianza del suo impegno nei confronti delle future generazioni.

Oltre al Progetto Scuole, infatti, Fondazione Cortina ha sviluppato il progetto “Volontario DoloMitico”, una rete che connette i volontari già attivi nella provincia di Belluno attraverso un database profilabile e accessibile, favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo del volontariato e promuovendo collaborazioni con scuole, università e altre istituzioni educative. Un altro importante progetto della Fondazione è il Progetto Giovani, un programma che supporta giovani atleti veneti nella crescita personale e sportiva, aiutandoli a realizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A loro volta, questi stessi giovani atleti sono gli Ambassador di Fondazione Cortina, affiancandola nella mission di diffondere i valori dello sport e del territorio.

Ecco spiegata la presenza dei curler Giacomo Colli e Francesco De Zanna del team Colli, classificato tra le 50 migliori squadre al mondo, e di Mattia Gaspari, atleta di spicco della nazionale azzurra che ha conquistato la prima medaglia mondiale nella storia dello skeleton italiano e ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2022. I tre atleti hanno condiviso con gli studenti il loro percorso sportivo e il loro impegno per poter partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Come nelle precedenti tappe di Verona e Belluno, gli studenti hanno potuto ascoltare un intervento dell’agenzia per il lavoro Umana SpA, incentrato sull’importanza delle soft skills per il mondo del lavoro e sulla valorizzazione dei propri punti di forza.

Il Progetto Scuole continuerà con altri appuntamenti, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva, promuovendo e trasmettendo importanti valori di vita.