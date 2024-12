A Vicenza il Mercato dell’Epifania: dal 4 al 6 gennaio

Per tre giorni le bancarelle animeranno la città in prossimità del 6 gennaio 2025.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Mercato dell’Epifania organizzato da Non ho l’età con l’assessorato allo sviluppo economico e al territorio si terrà sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi a Palazzo Trissino l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e gli organizzatori Francesca De Munari e Carlo Emiliano Buffarini per Non ho l’Età.

«In tutto il centro storico, da viale Roma a piazza dei Signori si potrà respirare la tradizionale atmosfera dell’Epifania grazie al mercato che si svilupperà in tre giornate e che propone prodotti tipici ma anche particolari e curiosi come oggetti vintage e artigianato di qualità grazie alla preziosa collaborazione di Non ho l’età che si è aggiudicata il bando di gestione dell’iniziativa. Si tratta dell’ultimo appuntamento delle festività natalizie che abbiamo cercato di animare fino alla fine con proposte attrattive per cittadini e turisti» – ha commentato l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.

«Il mercato dell’Epifania è stato curato nei minimi dettagli come da nostra abitudine selezionando gli espositori – hanno detto gli organizzatori Francesca De Munari e Carlo Emiliano Buffarini per Non ho l’Età -. Non mancheranno di certo i tradizionali prodotti che il pubblico si aspetta di trovare, come dolci e oggetti di utilità ma abbiamo voluto arricchire il mercato con creazioni originali che incontrano l’interesse come abbiamo avuto modo di vedere nelle edizioni di Unico e del Mercato dell’antiquariato. Non mancheranno, come di consueto gli eventi che sono legati alla tradizione religiosa di questa festa: l’arrivo dei Re Magi verrà raccontato al Museo Diocesano attraverso le opere d’arte mentre l’atmosfera magica sarà ricreata dal suono delle campane copte. Un’opportunità in più per scoprire la città sarà offerta dall’apertura gratuita del criptoportico».

Sabato 4 gennaio le bancarelle si potranno trovare lungo viale Roma, in piazzale De Gasperi e in piazza Castello.

In viale Roma e piazzale De Gasperi si si troveranno i classici prodotti tipici del mercato dell’Epifania: prodotti tipici delle feste, dolciumi e calze della befana, alimenti, accessori, come sciarpe, guanti, calze, abbigliamento, oggetti per la cucina e per la casa, manufatti in legno.

In piazza Castello spazio agli articoli vintage e ad un punto ristoro.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio si aggiunge anche piazza dei Signori e arriveranno tra gli espositori piccoli artigiani con prodotti di qualità in collaborazione con Unico.

L’evento propone per lunedì 6 gennaio alle 10 la visita guidata al Museo Diocesano dedicata alla Natività e all’Epifania. Ingresso e visita guidata gratuita, con il sostegno di Non ho l’età. Su prenotazione 0444226400.

Il criptoportico sarà aperto il 4, 5 e 6 gennaio dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ingresso libero. A cura del Museo Diocesano. Visite di 30 minuti.

Inoltre sempre lunedì 6 gennaio è prevista l’esibizione musicale con le campane copte in collaborazione con la Scuola Campanaria di San Marco con i Maestri Livio Zambotto e Andrea Comparin, con una selezione di musiche tradizionali delle feste in piazza dei Signori e Loggia del Capitaniato, dalle 10 alle 13 ogni mezz’ora.

A disposizione (online – sito www.nonholeta.com) “In cammino con i Magi”: il percorso alla scoperta delle rappresentazioni dei Magi nelle opere d’arte vicentine.

Durante le tre giornate viale Roma rimarrà chiusa al traffico.