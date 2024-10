A Vicenza da domani il Recruiting Day: 270 aziende vicentine e veronesi cercano 700 persone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Oltre 270 aziende vicentine e veronesi in “vetrina” (virtuale) per un totale di 700 posizioni ricercate: sono questi i numeri della nuova edizione del Recruiting Day, l’iniziativa messa a punto dall’Università degli Studi di Verona e dalla Camera di Commercio di Verona e Vicenza per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un apposito portale, recruitingverona.it.

A partire da domani e fino al 15 novembre i candidati – primariamente laureati e neolaureandi dell’ateneo veronese, ma più in generale giovani in cerca un lavoro – potranno inviare il proprio curriculum. Sempre tramite il portale saranno organizzati e gestiti i colloqui individuali tra le aziende e i candidati.

Le opportunità spaziano tra contratti di lavoro e stage extracurricolari, anche per categorie protette, in un ampio panorama di settori economici.

Per informazioni è possibile collegarsi al portale recruitingverona.it o contattare l’ufficio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Vicenza al n. 0444 994231 oppure scrivere a pid@madeinvicenza.it.