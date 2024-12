A Palazzo Trissino il saluto tra il sindaco Possamai e il nuovo prefetto Romano

Il sindaco Giacomo Possamai ha incontrato ieri mattina a Palazzo Trissino il nuovo prefetto Filippo Romano.«Al nuovo prefetto Filippo Romano, insediatosi lunedì a Vicenza, do il benvenuto in città a nome dell’amministrazione – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai -. La costante collaborazione tra istituzioni è fondamentale per assicurare una corretta gestione del territorio. Siamo sicuri che questa proficua sinergia, già attuata con il prefetto uscente Salvatore Caccamo, che ringrazio ancora per il lavoro svolto a Vicenza, proseguirà con l’obiettivo comune di dare risposta alle esigenze del territorio vicentino».