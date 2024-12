Visita a Vicenza dei rappresentanti di Iaapa, l’associazione internazionale di parchi divertimento e attrazioni

Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai hanno incontrato il neopresidente globale di Iaapa (International association of amusement parks and attractions) Massimiliano Freddi, vicentino di adozione, e Peter van Der Schans, direttore esecutivo e vicepresidente di Iaapa Europa, Africa e Medio Oriente.Accompagnati dall’assessore Nicolai, Freddi e van Der Schans hanno visitato la mostra in Basilica palladiana “Tre Capolavori a Vicenza. Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano, Gianandrea Gazzola” e visto il video mapping “Faber Aura” in piazza dei Signori, per poi incontrare il sindaco Possamai a Palazzo Trissino.Particolarmente apprezzato da Van Der Schans vedere come, anche in Italia e in Veneto, il settore delle attrazioni si declina in varie sfaccettature con l’ausilio delle tecnologie: dagli effetti di luce presenti all’interno della mostra “Tre Capolavori”, al video mapping natalizio, passando per la capacità tecnica e innovativa dell’azienda locale leader del mercato dell’intrattenimento, dove Freddi e van Der Schans si sono recati nel corso della visita a Vicenza incontrando anche il presidente dell’Associazione Italiana Parchi Permanenti Luciano Pareschi.La tappa berica fa parte del tour in Veneto che i rappresentanti di Iaapa hanno svolto tra le principali attrazioni turistiche e gli stabilimenti delle aziende per la produzione di attrazioni per i parchi di divertimento.Iaapa, fondata nel 1918, è tra le principali associazioni per l’industria globale delle attrazioni. La missione di Iaapa è supportare lo sviluppo sostenibile dell’industria, offrendo formazione, networking e advocacy a livello globale.