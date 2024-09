A Montecchio Maggiore si celebra la Tegolina Cornetta De.Co.

I sapori della tradizione tornano in centro storico per un fine settimana dedicato alla “regina” della cucina locale: la Tegolina Cornetta De.Co. di Montecchio Maggiore. Dalle 19 di venerdì 13 e sabato 14 settembre la piazzetta del Municipio accoglierà l’edizione 2024 della “Festa della Tegolina Cornetta De.Co. e della Tagliata”, organizzata dall’Associazione Amici della Città di Montecchio in collaborazione con l’Antica Macelleria Peretti, Sfrutta-c, vini Iseldo Maule e Lucky Brews, e il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore. Il classico appuntamento di fine estate celebrerà la specialità a Denominazione Comunale, riconoscimento che risale al 2013, con un doppio appuntamento conviviale: una “Cena sotto le stelle”, a partecipazione libera e senza prenotazione, a base di tagliata o hamburger e tegoline cornette, con patate fritte, preparate dalle sapienti mani dei volontari. Venerdì sera accompagnerà la proposta dello stand gastronomico la musica country e blues eseguita dal vivo dal duo Kay & Mece.

«La tegolina cornetta è un prodotto distintivo e molto amato, che ogni anno celebriamo con una festa attesa con entusiasmo dalla città», afferma l’assessore alle manifestazioni, Elisa Maule. «Il doppio appuntamento nel weekend offrirà l’opportunità di gustare questo nostro prodotto tipico e di continuare a valorizzare le eccellenze del territorio».

«Siamo contenti di tornare a presentare questa manifestazione che arriva alla terza edizione nella forma della festa di piazza, davanti al municipio, per promuovere un prodotto apprezzato della nostra terra», aggiunge il presidente dell’Associazione Amici della Città di Montecchio, Vincenzo Guggino.«Quest’anno il gran caldo prolungato ha limitato la produzione, rendendo particolarmente difficile la ricerca delle tegoline che solitamente vengono raccolte nella zona Carbonara. Ringrazio i circa cinquanta volontari che si sono messi a disposizione per rendere possibile l’evento».

Maggiori informazioni sulla manifestazione, che si svolgerà anche in caso di pioggia, sono disponibili sui canali online dell’Associazione Amici della Città di Montecchio.