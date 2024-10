A Lonigo ABBAdream: le hit degli Abba danno il via alla stagione teatrale del Verdi

La nuova stagione teatrale 2024-2025 inaugurerà solo il 25 ottobre, ma ad offrire un assaggio del cartellone molto atteso al Teatro Comunale G.Verdi di Lonigo, ci penserà ABBAdream, sabato 12 ottobre alle ore 21.00.

Uno spettacolo imperdibile che farà rivivere le emozioni indimenticabili della band svedese più iconica di tutti i tempi e che ha raggiunto il “tutto esaurito” in pochi giorni di prevendita. Era il 1974 quando gli ABBA conquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li consacrarono a leggende della musica. Cinquant’anni dopo, ABBAdream celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto che è un tributo emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale da non poter rimanere seduti alla propria poltroncina. Una serata evento di Produzione 9 Muse, Rockopera, Vigna PR, co-organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune di Lonigo e BagnoloArte, che vuole riconfermare il successo del lungo tour approdato in Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Romania, Russia, Slovenia, Spagna e Germania, consacrando lo show dedicato ai Fab Four svedesi come uno dei più quotati a livello internazionale. In Italia, dopo aver riempito il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Politeama di Genova e il Teatro Celebrazioni di Bologna, sbarcherà come un’astronave a Lonigo, complice della ABBA mania che unisce tutte le generazioni.

Lo spettacolo trasporterà in un’esperienza musicale coinvolgente attraverso i più grandi successi degli ABBA, ripercorrendo la straordinaria carriera dagli esordi fino al grande successo internazionale. Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”, ABBAdream farà rivivere le emozioni e l’energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

ABBAdream non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che permetterà di rivivere l’epoca d’oro degli ABBA in tutta la sua pienezza. I costumi scintillanti, le scenografie psichedeliche e le coreografie curate nei minimi dettagli rievocheranno l’atmosfera magica dei loro concerti dal vivo, mentre le proiezioni video e gli effetti speciali vi trasporteranno in un mondo fatto di musica, colori e divertimento.

Sul palco di Lonigo salirà una band composta da musicisti talentuosi e appassionati che daranno vita alle canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile e un’energia travolgente. La band è stata selezionata per la loro abilità tecnica, la loro passione per la musica degli ABBA e la loro capacità di trasmettere al pubblico l’energia e l’emozione di ogni canzone.

ABBAdream è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Un’occasione unica per rivivere le emozioni immortali degli ABBA e per celebrare la loro eredità artistica che continua ad ispirare generazioni di musicisti e amanti della musica.

Per questa serata, ogni spettatore ognuno potrà diventare la queen o il king di Lonigo!

Spettacolo fuori abbonamento. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro, lunedì e sabato mattina dalle 10.30 alle 13.00, mercoledì pomeriggio dalle 16.00 – 18.30. La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20, è possibile acquistare presso la Biglietteria. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it.

Per informazioni, telefonare al numero 0444 835010, in orario di biglietteria.