A Creazzo tre giorni di festa per il Brocolo Fiolaro

Inizierà il prossimo venerdì la “Festa del Broccolo Fiolaro”, una tre giorni dedicata al celebre ortaggio invernale che ha reso famosa nel mondo la collina di Creazzo.

Organizzata dalla Pro Loco di Creazzo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di coltivatori, ristoratori e del Gruppo Alpini, la rassegna prenderà il via il prossimo venerdì 10 gennaio. Il primo appuntamento alle ore 10, in piazzetta San Marco, dove verranno messi in piedi tre diversi allestimenti: il laboratorio “Semi’nsegni” per le scuole primarie, a cura della Campagna Amica di Coldiretti, l’angolo “prodotti della gentilezza”, per il progetto “Coltiviamo il Rispetto” e la mostra di attrezzature d’epoca curata dalla “Corte di Bepi”, di Claudio Ceolato. Alle 21.30 quindi, all’interno dell’azienda agricola Gentilin di via Sabbioni 9, andrà in scena la serata dedicata ai giovani “Vibin Culture”, con sala bar con assaggi di Broccolo Fiolaro e musica, organizzata assieme alla Consulta giovani.

Sabato 11 gennaio sarà la giornata interamente dedicata al Broccolo: nelle trattorie, ristoranti, pizzerie, panifici e negozi del Comune sarà possibile degustare e acquistare pietanze e prodotti a base di Broccolo Fiolaro. Domenica 12 gennaio, a partire dalle 16, il gran finale all’azienda agricola Gentilin: dopo il saluto del sindaco e l’esibizione del Corpo Bandistico Verdi seguito da quello delle majorettes Le Stelline, dalle 17 alle 21 sarà possibile favorire un menù degustazione a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo De.Co., grazie alla collaborazione con i ristoratori e i panifici del Comune, intervallata alle 19 dall’esibizione del Coro Ana.

Un primo passo da parte del nuovo direttivo della Pro Loco, insediatosi lo scorso giugno, per ritagliare all’ortaggio lo spazio che merita all’interno dei confini comunali. «Questa vuole essere una ripartenza dopo quattro anni di stop – spiega il presidente, Attilio Brun -, per tornare a celebrare un prodotto che da sempre ha contraddistinto il nostro paese e la cui coltivazione attuale ha permesso di recuperare terreni destinati altrimenti a rimanere incolti. Devo ringraziare gli autori e i volontari che si stanno adoperando per la buona riuscita dell’evento e in particolare: i coltivatori, i ristoratori, il Gruppo Alpini, la Protezione civile e la Consulta giovani».