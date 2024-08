A Chiampo la 4a edizione del Festival Mariano: un mese di appuntamenti

(In fondo la locandina)

Dal 14 agosto all’8 settembre 2024, Chiampo sarà nuovamente il palcoscenico del Festival Mariano, giunto alla sua quarta edizione. Questo appuntamento estivo, ormai consolidato nella Valle del Chiampo, rappresenta un punto di riferimento per i fedeli.

Il Festival è organizzato dai Frati Minori della Provincia del Nord Italia Sant’Antonio, con la collaborazione delle Suore Francescane Alcantarine, dell’Ordine Francescano Secolare, del Comune di Chiampo, della Parrocchia, della Cooperativa Sociale Scatola Cultura e del CIF, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Chiampo.

L’idea del Festival è nata dalla Comunità dei Frati, con l’obiettivo di organizzare annualmente una serie di eventi culturali e spirituali. La prima edizione del 2021 ha visto come evento principale la Dedicazione della Chiesa al Beato Claudio, alla presenza di Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Il tema di quest’anno, “Maria e Francesco, corpi toccati dalla Grazia”, guiderà l’intero Festival, che si svolgerà dal 14 agosto all’8 settembre. La solenne apertura avrà luogo lunedì 14 agosto alle ore 20.30 con la Santa Messa Vigilare nella Solennità dell’Assunta presso la Chiesa del Beato Claudio. La chiusura del Festival, domenica 8 settembre, sarà caratterizzata da un evento ludico dedicato a bambini e famiglie, con la partecipazione dei Giullari del 2000.

Durante il Festival, saranno proposti numerosi eventi spirituali, culturali, formativi e ludici. Suor Fabiola, co-organizzatrice, spiega: “Quest’anno celebriamo l’ottavo centenario dell’impressione delle stimmate di San Francesco. Il tema sarà sviluppato attraverso percorsi di preghiera, culturali e ludici, con l’obiettivo di offrire incontri di alta qualità a tutti i partecipanti.”

Sofia Bertoli, assessore alla Cultura di Chiampo, sottolinea: “Il Festival Mariano è stato un grande successo negli anni precedenti. Anche quest’anno la nostra amministrazione ha voluto sostenerlo perché rappresenta un’occasione di vero arricchimento per la nostra comunità, con appuntamenti non solo religiosi ma anche culturali. Vi aspettiamo a questi incontri, patrocinati dalla Provincia e dalla Regione, che sono gratuiti e aperti a tutti.”

Valentina Carpanese di Scatola Cultura aggiunge: “Gli eventi in programma sono moltissimi, dalla storia dell’arte ai concerti, dalla benedizione delle moto alla camminata per la pace. Una grande novità di quest’anno sono i corsi di iconografia e calligrafia. Concluderemo con un appuntamento speciale: Suor Veronica Amata Donatello presenterà ‘Incontro con un corpo toccato’, un evento in lingua dei segni (LIS) direttamente dal Vaticano.”