Zen (Confartigianato) sulle modifiche del calendario fieristico del settore orafo: “Comprensibili le difficoltà”

Anche il calendario delle manifestazioni fieristiche dedicate al settore dell’oreficeria, uno dei più importanti nel vicentino, cambia a causa dell’emergenza sanitaria. IEG Italian Exhibition Groupha fatto infatti sapere che salta l’appuntamento autunnale di VicenzaOro e al suo posto viene proposto un nuovo format espositivo. L’evento, che si svolgerà dal 12 al 14 settembre, si chiamerà VOICE – Vicenzaoro International Community Event e sarà il primo appuntamento dedicato al comparto, in attesa di Vicenzaoro January in programma a inizio dell’anno prossimo. Si tratterà di un nuovo format espositivo, a metà tra una fiera ed un evento, dove le imprese esporranno e la community del comparto discuterà lo stato dell’arte del settore e le prossime sfide che dovrà affrontare.

Onorio Zen, presidente della categoria Orafi di Confartigianato Imprese Vicenza, così commenta i cambiamenti: “Non è una buona notizia che l’appuntamento con VicenzaOro settembre sia saltato perché eravamo fiduciosi che con l’evento ci potesse essere una ripartenza. Comprendiamo d’altronde che la situazione internazionale è tutt’altro che positiva: i nostri mercati di riferimento, come Hong Kong, Dubai e Stati Uniti, sono tutti fermi per non parlare della difficoltà degli spostamenti sia per i buyer che per le aziende. Penso che tutto questo abbia portato alla decisione di rinviare al 2021”. “Ora – conclude Zen- non ci resta che augurarci che l’evento che IEG propone in alternativa possa portare un po’ di entusiasmo a tutto il comparto. Le nostre imprese vogliono ripartire presto e continuare portare la qualità del Made in Italy nel mondo”.