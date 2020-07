VicenzaTour 2020, grande successo per le prime visite guidate

VicenzaTour 2020, con 11 itinerari in programma da luglio a dicembre che accompagnano alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città, sta registrando una notevole partecipazione. Le visite guidate organizzate il 12, 18 e 26 luglio hanno infatti registrato il tutto esaurito, tanto che domenica 26 è stato proposto anche un bis per accogliere tutte le persone che ne hanno fatto richiesta.

Complessivamente, sono stati 113 i visitatori che ad oggi hanno aderito all’iniziativa e 105 quelli che hanno già prenotato uno dei prossimi tour.

La maggior parte dei visitatori proviene da Vicenza e provincia, con presenze anche da Treviso, Venezia, Verona e Cremona.

“È tanta la voglia di tornare a vivere partecipando ad iniziative che consentono di acquisire nuove conoscenze e di scoprire angoli poco noti della nostra città, che non finisce mai di stupire con la sua ricchezza artistica – dichiara l’assessore alla cultura -. Lo dimostra il successo delle proposte di VicenzaTour2020, lanciate meno di un mese fa e subito gradite tanto da registrare il tutto esaurito fin dai primi itinerari. Questo ci conforta perchè significa che il grande sforzo di coordinamento tra i vari interlocutori, Soprintendenza, il Museo Diocesano e il Cisa, Consorzio Vicenza è, viene premiato con il gradimento del pubblico”.

I primi due appuntamenti “Vicenza, i tesori perduti”, di domenica 12 luglio 2020, e “Vicenza medievale: le torri, i palazzi, le famiglie”, del 18 e 26 luglio, hanno registrato il tutto esaurito. Inoltre per garantire la possibilità a tutti i richiedenti di partecipare, domenica 26 luglio è stato aggiunto un secondo tour di Vicenza medievale oltre a quello già in programma.

Sono già giunte prenotazioni non solo per i tour di agosto, ma anche per quelli di settembre, ottobre e novembre, per i quali ci sono comunque ancora posti disponibili.

Inoltre il tour gratuito “La cultura non ha età. Le chiese di San Lorenzo e Santa Corona”, in programma nelle mattinate di martedì 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre, rivolto in un primo tempo ai soli over 65, è stato aperto a tutti a seguito delle tante richieste pervenute.

Sono più di 250, infine, le persone che si sono rivolte all’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica di piazza Matteotti, gestito dal Consorzio Vicenza è, per avere informazioni sugli itinerari.

L’iniziativa dell’assessorato alla cultura, che coinvolge anche la Soprintendenza, il Museo Diocesano e il Palladio Museum, è realizzata in collaborazione con le guide turistiche della provincia di Vicenza che conducono le visite guidate, e con il Consorzio Vicenza è, che gestisce la promozione, le prenotazioni e il servizio di biglietteria.

Le visite si svolgono in piena sicurezza, grazie al corretto distanziamento, l’uso della mascherina e la sottoscrizione dell’autodichiarazione prevista.

Per prenotazioni contattare lo Iat di piazza Matteotti tutti i giorni dalle 9 alle 18, 0444964380, 0444320854, booking@comune.vicenza.it, iat@comune.vicenza.it