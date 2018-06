PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

La scrittura dice molto di noi, del nostro temperamento e di come ci poniamo con gli altri. Valeria Mason, consulente grafologa, ci guida in quella che è riconosciuta come una vera e propria scienza: la grafologia. Servizio di Ottavia Castegnaro.