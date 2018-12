VALSTAGNA – La “fisica del Kayak” all’Università di Padova

Un fisico dell’Università di Padova fa un corso di canoa alla scuola di Valstagna e gli viene un’idea: spiegare la fisica agli studenti portando in aula gli istruttori di kayak e rafting. Così domani venerdì 7 dicembre(ore 15,30 all’edificio Fiore di Botta a Padova) gli istruttori vicentini della Valstagna Simone Vanin e Ivan Pontarollo saranno protagonisti di una lezione sulla “fisica del Kayak” nel corso di fisica per la facoltà di Medicina dell’Università di Padova tenuto dal ricercatore universitario Cristiano Fontana.Verrà illustrato il funzionamento del kayak (e le diverse tipologie) e le forze che si sprigionano nella pagaiata, ma anche la dinamica dei fluidi applicata al kayak nell’acqua corrente del fiume. Verranno spiegate le tecniche di governo di un kayak corredate da formule fisico-matematiche.

“Occuparsi del funzionamento di un kayak”, afferma il ricercatore Cristiano Fontana, che è titolare del corso di fisica per Medicina, “è un modo divertente per studiare i principi che riguardano i vettori e le forze. Inoltre nel caso degli studenti di medicina la fluidodinamica è una parte importante del programma di fisica perché spiega la fisiologia del flusso sanguigno”.

L’iniziativa che Fontana ha ideato dopo il corso alla scuola di canoa di Valstagna è quantomai indovinata: “Infatti la fisica non piace agli studenti di medicina, è considerata materia ostica e lontana dalla loro realtà”, sottolinea il ricercatore.

“Una parte del nostro lavoro è anche quello di rendere maggiormente interessanti le lezioni”, prosegue Fontana, “in questo caso contestualizzando i concetti fisici applicati allo studio della medicina. E con gli ospiti esterni il gioco è fatto: sarà più facile per gli studenti seguire e ricordare la lezione … e chissà che qualcuno possa appassionarsi a questo sport come è successo al sottoscritto”.