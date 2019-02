VALDAGNO – Al via il 7° Concorso Nazionale del Fumetto

Progetto Giovani Valdagno e l’Assessorato alla Politiche per i Giovani della Città di Valdagno lanciano la settima edizione del Concorso Nazionale del fumetto Città di Valdagno.

Due saranno le novità dell’edizione 2019. I partecipanti dovranno avere un’età inclusa tra 14 e 35 anni. Per quanto riguarda invece il premio in palio al vincitore andranno 300 euro a sostegno del talento dimostrato e che potranno essere utilizzati, ad esempio, per acquistare materiali e frequentare corsi di formazione.

Nelle passate edizioni le opere candidate sono arrivate da ogni angolo d’Italia. Solo nel 2018 gli autori in concorso sono stati ben 38. Anche nel 2019 non ci saranno vincoli nelle tematiche che le tavole disegnate potranno affrontare, né ci saranno restrizioni stilistiche, formali o di contenuto. Ci si potrà candidare entro e non oltre il 14 aprile 2019, presentando una storia a fumetti in un massimo di sei tavole.

Sul fronte degli eventi collaterali al Concorso, invece, si riconfermano alcuni appuntamenti che hanno raccolto l’apprezzamento del pubblico e degli artisti in gara. Sarà quindi riproposta la Clinic del Fumetto, un momento dedicato ai partecipanti che potranno discutere i lavori presentati con la giuria, composta da fumettisti ed esperti del fumetto. L’esposizione dei lavori finalisti, poi, sarà inserita nella quarta edizione di “Valdagno Cosplay Comics & Games”, evento dedicato al mondo dei fumetti, del cosplay, dei videogiochi e dei giochi di ruolo, che si terrà a Valdagno a maggio. L’evento sarà l’occasione, per i partecipanti, di incontrare e conoscere fumettisti, illustratori ed appassionati del settore, aumentando la visibilità del proprio lavoro.

I finalisti parteciperanno inoltre al concorso parallelo “Fumetti in vetrina”: i lavori saranno esposti nelle attività commerciali cittadine e saranno votati da una “giuria popolare” che eleggerà il proprio vincitore. A questo andrà un premio speciale messo a disposizione dagli stessi commercianti valdagnesi.