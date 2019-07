Una serata di orientamento in Wine Management con gli esperti CUOA

CUOA Business School dedica una serata di orientamento, lunedì 29 luglio a partire dalle 18 nella sua sede di Villa Valmarana Morosini, a imprenditori, manager e professionisti del settore vinicolo, spesso chiamati ad anticipare il futuro, a comprendere dove andranno i consumatori e a diventare creatori di tendenze e di una nuova cultura del vino. La serata è aperta anche a giovani laureati che hanno iniziato o desiderano iniziare un percorso di crescita professionale in questo settore.

Sono aperte le iscrizioni gratuite, sino a esaurimento posti, per prenotarsi a questa occasione unica di confronto sulle possibilità offerte dal settore vinicolo, attraverso colloqui individuali con gli esperti di CUOA Business School.

L’iniziativa si inserisce nella tradizione dedicata all’orientamento di CUOA Business School, visto come momento da dedicarsi, per trovare spunti utili a tracciare la giusta strada per il proprio sviluppo professionale e sempre gratuito e individuale, perché volto a valorizzare i percorsi e le attitudini dei singoli nello scenario lavorativo ed economico generale.