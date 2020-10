Torna la Settimana della Pasta

Torna anche quest’anno la Settimana della Pasta, sette giorni dedicati alla regina della dieta mediterranea. Fino al 26 ottobre i pastai artigiani di Confartigianato Imprese Vicenza propongono degustazioni, eventi e sconti, con l’obiettivo di accogliere le persone all’interno dei pastifici per diffondere la cultura di questo alimento.

Il 25 ottobre sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pasta, simbolo della cucina italiana ma anche di quella dieta mediterranea che è ormai riconosciuta da tutti gli esperti come un regime alimentare salutare ed equilibrato. Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico italiano e internazionale su un prodotto tradizionale come la pasta, permettendo sia di dare informazioni sulle qualità nutrizionali di questo prodotto, sia di promuoverne il consumo.

Da anni Confartigianato Imprese Vicenza (con il contributo di EBAV Ente Bilaterale Artigianato Veneto) “festeggia” questa ricorrenza proponendo ai clienti uno sconto del 20% sui prodotti freschi acquistati durante la Settimana. Gnocchi, gargati, bigoli e tutta una serie di altre produzioni tipiche del territorio potranno perciò essere acquistati a un prezzo vantaggioso. Con l’obiettivo di promuovere il consumo della pasta fresca nelle sue differenti varianti, sono una decina i produttori di pasta fresca e gastronomie, localizzati in tutta la provincia, che aderiscono all’iniziativa e che premieranno i clienti anche con un simpatico e utile omaggio.

L’occasione sarà particolarmente ghiotta per chi vorrà assaporare la pasta al torchio tipica vicentina, che viene ancor oggi prodotta nei pastifici artigianali della provincia secondo ricette e regole codificate da oltre cinquant’anni. Ma sarà anche un’opportunità per ribadire le molteplici virtù di un alimento semplice e genuino, sensibilizzando il consumatore sui suoi valori nutrizionali e sottolineandone la versatilità di uso in cucina. La pasta infatti, abbinandosi perfettamente ai più svariati prodotti della terra, può rappresentare un piatto unico completo, in grado di fornire un alto contenuto di carboidrati complessi e un moderato apporto di grassi e proteine.

Provare per credere: alcuni pastai Confartigianato organizzeranno momenti di degustazione e formazione per grandi e piccini.

Aderiscono all’iniziativa: Tortellini San Marco snc (Arzignano); Bottega della Pasta di Genoveffa Bragagnolo (Bassano del Grappa); Il pastaio di Creazzo di Salvatore Mele (Creazzo); I Giovani Leoni sas di Carlo Zampieri & C. (Lonigo); Pastificio Bassani (Monticello Conte Otto); Mulino Terrevive srl (Rossano V.), Sale e Pepe di Annalina Perotto (Thiene); Pasta Fresca di Antonello Brodesco (Vicenza); Il Pastificio Vicenza (Vicenza); Rosticceria Cunico Ines di Sabrina Poltronieri (Zugliano).

Tutti gli eventi si possono seguire oltre che nel profilo Facebook di Confartigianato Vicenza nei profili social dei singoli pastifici.