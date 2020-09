Supercoppa volley femminile, ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande

Si avvicina il grande evento sportivo del 5 e del 6 settembre prossimi che porterà a far conoscere la città di Vicenza in 115 paesi del mondo attraverso le riprese tv della RAI e i giornalisti accreditati di numerose testate nazionali ed internazionali.

La Lega Pallavolo serie A femminile ha designato, infatti, la città di Vicenza a ospitare la venticinquesima Supercoppa Italiana di volley femminile con la formula della Final Four, in programma in piazza dei Signori.

Il Comune, che è partner della manifestazione, sta collaborando intensamente per la buona riuscita predisponendo le necessarie misure affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.

Tra le varie iniziative condivise con Prefettura e Questura c’è anche l’ordinanza, firmata questa mattina dal sindaco, per il divieto di vendere in piazza dei Signori, piazza Biade, piazza delle Erbe e piazzetta Palladio, dal 4 al 6 settembre, dalle 17 fino alla fine dell’evento, bevande (anche non alcooliche) in contenitori di vetro o in lattine.

È, inoltre, fatto divieto in tutto il centro storico delimitato dalle mura duecentesche, di consumare bevande al di fuori dei pubblici esercizi autorizzati oppure al di fuori delle aree concesse a plateatico degli stessi. Per i trasgressori viene applicata una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni oltre ad una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

Viene confermato che non sono previsti posti per il pubblico, pagante o su invito che, pertanto, non potrà accedere all’area della piazza che sarà completamente schermata con appositi pannelli alti circa 2,5 metri, per impedire l’avvicinamento, la sosta di persone in prossimità del campo di gioco ed evitare ogni forma di assembramento.

Le semifinali si giocheranno sabato 5 settembre a partire dalle 18, mentre la finale è prevista per la serata di domenica 6 alle 21 e sarà trasmessa live in prima serata su RAI 2 e in differita su RAI Sport 1 HD.

In piazza dei Signori è in fase di allestimento il campo di volley sopra una pedana rialzata e due tribune destinate esclusivamente agli staff tecnici delle squadre, alle autorità, agli osservatori della Federazione e del CONI e ai giornalisti accreditati, per un numero massimo di 300 persone. Tutto sarà rigorosamente conforme alle normative anti Covid.