PostoUnico ad Alonte con la musica da Capo Verde e dal mondo di Elida Almeida

Musica da Capo Verde e dal mondo nella voce di Elida Almeida

Quinto appuntamento della rassegna Postounico sabato 14 luglio. A Villa Trevisan, nel Comune di Alonte, la cantante che ha conquistato le classifiche di world music

Batuque, funaná, coladera e tabanka: sono i ritmi tipici di Capo Verde nonché la colonna portante della musica di Elida Almeida. Sabato 14 luglio, alle ore 21.15, le calde atmosfere dell’isola dell’oceano Atlantico si fondono con l’energia delle note latine e con l’anima pop della fresca e potente voce della giovane artista capoverdiana.

L’appuntamento è con il quinto concerto nel cartellone del festival itinerante Postounico che, nell’allargare i confini artistici e musicali, raggiunge per la prima volta il Comune di Alonte e sceglie come palcoscenico d’arte Villa Trevisan. Appartenuta all’esiliato Alvise Dal Verme, fu acquistata nel 1465 dalla nobile famiglia veneziana Giustinian per diventare nel Seicento luogo di villeggiatura e adesso una scena musicale che si apre al mondo.

Nata e cresciuta in un contesto rurale, Elida Almeida ha iniziato a cantare nel coro della chiesa diventando prima presentatrice radiofonica, quindi autrice di canzoni d’amore e di protesta. La “sconosciuta” cantante ha debuttato ad appena 22 anni con l’album Ora doci Ora margos, il cui singolo Nta Konsigui ha collezionato 2,7 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube ed è stato scelto come colonna sonora di una nota serie televisiva portoghese.

In soli due anni il nome di Elida Almeida è entrato nelle hit delle classifiche di world music con esibizioni nei più importanti festival e club d’Europa, Africa e Nord America. Nel 2015 ha vinto il Premio Découvertes RFI; inoltre la prestigiosa rivista di world music Songlines l’ha definita “un nuovo, stupefacente talento”. Un successo inatteso e prorompente, proseguito con il singolo Bersu d’Oru che è divenuto canzone-simbolo del movimento di rivendicazione e affermazione dell’identità africana.

Nonostante il temperamento fiero e grintoso unito alla prorompente gioia di vivere che scaturisce dall’ascolto della sua musica, soprattutto nelle ballate nostalgiche venate di pop, i testi dei brani dell’artista capoverdiana sono ricchi di critiche al sistema politico e alle disuguaglianze sociali, affidando al pubblico un vero messaggio di impegno al cambiamento. La ventiquattrenne Elida Almeida mostra un’impressionate maturità artistica accompagnata da un talento e da una generosità assolutamente fuori dal comune: i suoi concerti sono celebrazioni della vita e della gioia.

Ad Alonte, sulla scena della rassegna Postounico, è accompagnata dai musicisti capoverdiani Nelida Da Cruz (basso), Diego Neves (tastiere, fisarmonica) e Magik Santiago (batteria, percussioni).

Ingresso al concerto: 10 euro. Parcheggio presso i piazzali del centro di Alonte. In caso di maltempo l’evento si terrà sotto il porticato della barchessa di Villa Trevisan. Al termine del concerto è prevista una degustazione con i vini La Pria.

Informazioni su www.lonigopostounico.it e all’Ufficio del Teatro di Lonigo, nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13. Telefono 0444.720241, email info@lonigopostounico.it.