Il grande Tennis femminile a Vicenza

Si terrà dal 13 al 28 aprile nei campi da tennis comunali di via Monte Zebio 42 il torneo femminile di tennis valido per le prequalificazioni agli internazionali Bnl d’Italia 2019, Trofeo Marco Bicego, organizzato da Federtennis e Tennis Comunali Vicenza in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. Main sponsor dell’evento è Marco Bicego Spa.

Ad illustrare l’evento questa mattina nella sala degli Stucchi erano presenti l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, il vicepresidente della Federtennis Gianni Milan, l’amministratore unico di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen, il delegato del CONI di Vicenza Giuseppe Franco Falco e il Ceo di Marco Bicego Spa, main sponsor del torneo, Marco Bicego.

“È per me un onore presentare oggi un torneo di tennis femminile importante, quale la fase di prequalificazione agli internazionali BNL d’Italia, che si terrà negli impianti comunali di via Monte Zebio dal 13 al 28 aprile – ha dichiarato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Ringrazio gli organizzatori e lo sponsor che ha voluto legare il proprio marchio al torneo vicentino”.

Il trofeo Marco Bicego che si disputerà a Vicenza é la tappa femminile di prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia in Veneto.

Il torneo – che riporta in città il grande tennis in rosa – vedrà sfidarsi sui campi di via Monte Zebio (dove già nel 2015 si era disputata la tappa veneta del torneo maschile) alcune delle migliori giocatrici italiane di prima e seconda categoria.

Per molte giovani sarà l’occasione, partendo dalla quarta categoria, di approdare al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio per disputare la 76^ edizione del torneo più importante d’Italia: gli Internazionali Bnl d’Italia.

Nel 2019 sono attesi 20 mila iscritti appartenenti a tutte le categorie, dagli amatori alla seconda categoria (lo scorso anno sono stati oltre 15 mila).

Società Tennis Comunali Vicenza

La società Tennis Comunali Vicenza – che dall’agosto 2010 ha in gestione l’impianto di via Monte Zebio – vede oggi una squadra maschile di serie A2, una femminile di serie C, ma soprattutto la scuola Sat (scuola avviamento tennis) che comprende anche Tennis Camisano, TC Lonigo e CT Costabissara, con 314 bambini di un’età compresa tra gli 8 e i 16 anni, al primo posto tra le standard school del Veneto, oltre a un centinaio di soci amatoriali.

Il 24 giugno 2018 la formazione over 60 di Gianni Milan ha conquistato il primo scudetto della storia societaria.

Informazioni

Per informazioni: internazionalibnlditalia.com, federtennis.it.