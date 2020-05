Il fallo “misterioso” di Piazza San Marco

Un fallo in Piazza San Marco: l’oggetto, dal rimando chiaro e senza ombra di dubbio alcuno alla parte anatomica maschile per eccellenza, sarebbe stato depositato ieri in Piazza San Marco da ignoti indisturbati, come racconta la pagina social “Venezia non è Disneyland”. I vigili avrebbero tentato di rimuoverlo subito, ma inutilmente, visto che è in cemento.