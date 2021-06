IEG – Vicenzaoro September 2021 a tutto quartiere

Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un’offerta estesa all’intera filiera e un layout rinnovato e uniforme.

“Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni” – commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi – “visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza”. Secondo l’ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall’autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.

Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a CIMO.

“La concomitanza con l’edizione di settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta – sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente AFEMO, l’Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria partner di IEG per l’evento -. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera.”

VICENZAORO BUYER INDEX: FIDUCIA DEGLI OPERATORI MONDIALI PIÙ CHE RADDOPPIATA. FEDERPREZIOSI: “IL 75% DEL CAMPIONE DEL NOSTRO SONDAGGIO TORNERÀ A VOS IN PRESENZA”

Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI – Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell’Europa e dall’Italia.