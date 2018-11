ECONOMIA – L’acciaio del Nord Est corre più veloce

Giro d’affari di 8,5 miliardi di euro nel 2017, in crescita a doppia cifra. Redditività in media migliore rispetto a quella nazionale. La filiera siderurgica di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto nel 2017 ha confermato le proprie performance economico-finanziarie, più solide rispetto del resto del Paese. I numeri del convegno siderweb “La siderurgia del nord-est e le sfide del mercato: bilanci e prospettive”, in collaborazione con Confindustria Vicenza

Le imprese dell’acciaio del Nord-est continuano a correre più veloce rispetto al resto d’Italia. Lo dicono i numeri contenuti in “Bilanci d’Acciaio” 2018, lo studio siderweb che ha fotografato la situazione economico-finanziaria della filiera siderurgica nazionale attraverso l’analisi dei conti di oltre 4mila imprese. Di questo si è parlato nel pomeriggio a Palazzo Bonin Longare, a Vicenza, durante il convegno “La siderurgia del Nord-est e le sfide del mercato: bilanci e prospettive”, organizzato da siderweb in collaborazione con Confindustria Vicenza. Si è trattato della quarta e ultima tappa del progetto siderweb “Bilanci d’Acciaio”, il tour nazionale di presentazione dell’omonimo studio siderweb.

Anche per il Triveneto, così come per il resto del Paese, «il 2017 è stato un anno positivo. Il 2018 lo è stato fino al primo semestre, poi si è registrato un rallentamento. Ora parecchie ombre incombono sul 2019 – dichiara Emanuele Morandi, presidente di siderweb -. È preoccupante e i segnali di frenata della crescita non vanno sottovalutati, perché l’acciaio è la spina dorsale della catena del valore del sistema europeo e mondiale, fondamentale per la crescita del settore manifatturiero e meccanico, che trainano l’economia nazionale».

La filiera siderurgica del Nord-est (Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige) presenta una situazione nel complesso «migliore o uguale a quella nazionale, a seconda dei comparti. Ha recuperato le minori performance di inizio triennio» ha spiegato Claudio Teodori, professore ordinario dell’Università degli Studi di Brescia, che con la propria presentazione ha declinato in chiave territoriale i risultati dello studio “Bilanci d’Acciaio”.

Da essi emerge che nel 2017 la filiera siderurgica del Nord-est ha totalizzato un fatturato di poco meno di 8,5 miliardi di euro, in aumento a doppia cifra su base annua (circa il 27%). L’incidenza del valore aggiunto (1,5 miliardi di euro) sul fatturato si è ridotta rispetto al 2016, tornando sui valori di inizio triennio ma mantenendosi di molto superiore a quelli nazionali.

L’utile netto ammonta a 261,3 milioni di euro, pure in aumento rispetto al 2016. «L’88% delle imprese è in utile, contro il 72% del 2015».

L’Ebitda (704 milioni di euro) secondo Teodori «si mantiene su livelli ancora moderati: il valore più alto è nella produzione, dove l’incidenza sul fatturato è del 10%, valore appena discreto».

Si è rilevata una discreta dipendenza dai finanziatori esterni, con tutti i comparti che hanno sfruttato la leva finanziaria in modo «più evidente rispetto al dato dell’acciaio italiano», in quanto «il rendimento degli investimenti è superiore al costo dei finanziamenti».

In generale, ha concluso Teodori, l’acciaio del Nord-est ha confermato «il percorso virtuoso iniziato lo scorso anno, con livelli controllati di rischiosità operativa e finanziaria. La redditività è in genere migliore rispetto alla media nazionale, così come la sostenibilità economica del debito».