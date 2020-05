CHIAMPO RIPARTE DALLA CULTURA E CELEBRA IL BICENTENARIO ZANELLIANO

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Chiampo non si ferma e, nel post-coronavirus, riparte con il Bicentenario Zanelliano. Tutti gli eventi, già programmati da tempo, sono stati potenziati grazie a una nuova fruizione via digitale e web: un modo innovativo per “espandere” la cultura e raggiungere più persone possibili. Ce ne parla l’assessore alla cultura Sofia Bertoli. Servizio di Paolo Usinabia.