CAMISANO V.NO – Gli eventi di fine mese

Sabato 26 Gennaio 2019

alle ore 21.00 – Teatro Lux in via Marconi

Nuovo appuntamento con la rassegna “Stasera a teatro” proposta dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Cinema Teatro Lux e il GAT Triveneto.

Lo spettacolo BASTAVA NA’ BOTA di Loredana Cont proposto dalla Compagnia del Mondonego di Torreglia (PD), diretta da Davide Boato, ci porta a casa di Ivana e Fabio che dopo anni di matrimonio vivono un periodo di profonda crisi e di insoddisfazione che li porta a decidere di dividersi… senza un motivo particolare. Da qui un susseguirsi di esilaranti colpi di scena: si separeranno, son già separati, non si separeranno? Solo chi assisterà allo spettacolo potrà scoprirlo.

Lunedì 28 gennaio 2019

alle ore 21.00 al Cinema Lux di Camisano Vicentino

Il Gruppo Cinema Teatro Lux, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Camisano Vicentino, Vi invita ad assistere alla proiezione del film CHI SCRIVERA’ LA NOSTRA STORIA di Roberta Grossman.

Il film, evento speciale per la Giornata della Memoria (nelle sale italiano solo il 27 e 28 gennaio 2019), racconta della compagnia segreta, composta da giornalisti, ricercatori e capi di comunità, guidata dallo storico Emanuel Ringelblum e conosciuta con il nome in codice Oyneg Shabes (“La gioia del Sabato” in yiddish), che decise di combattere, l’indomani del novembre del 1940 quando i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei nel ghetto di Varsavia, le menzogne e la propaganda dei nazisti: non con le armi e con la violenza, ma con carta e penna,.Il docufiction, che unisce ricostruzioni storiche ad interviste e rari filmati, è basato sull’archivio Ringelblum formato da documenti inediti e autentici dichiarati patrimonio dell’Unesco.

Giovedì 31 gennaio Scadenza iscrizioni

L’ANEI Vicenza organizza L’IMPORTANZA DI TORNARE un viaggio di memoria, testimonianza e riconciliazione (Viaggio a Vienna) con il nostro concittadino Giovanni Savegnago che dal 25 al 28 Aprile 2019 torna, dopo 76 anni, nel Lager di Kaisersteinbruch (Austria), luogo della sua prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per condividere questo momento informazioni ed iscrizioni al cell. 347-1236929 Loris. Le adesioni si raccolgono entro il 31 gennaio.