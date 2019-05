Ad Altavilla la prima sopraelevata esterna per go kart (fotogallery)

Dopo una lunga attesa verrà presentata la Spirale VKI, una sopraelevata esterna in pista Vicenza Kart Indoor diventa la prima pista in Italia che si sviluppa su due piani anche all’esterno

Zanettin: “Un progetto importante per noi di VKI, sviluppato per il divertimento dei nostri clienti”



Vicenza Kart Indoor presenta la Spirale VKI, una sopraelevata installata nella pista esterna che rende VKI la prima pista in Italia che si sviluppa su più piani anche all’esterno. Sarà inaugurata giovedì 16 maggio 2019.



Un modo per garantire alle persone, che vogliono passare una serata in compagnia all’insegna del divertimento, un’esperienza sempre più unica e emozionante. La Spirale VKI sarà inserita all’interno del circuito portando la pista a 1400 m di lunghezza totali. Si potrà, oltre che con il circuito indoor che si sviluppa su tre livelli e utilizzato in caso di maltempo o durante gli eventi, correre su più piani anche all’esterno. Sarà un’esperienza unica in Italia da provare in compagnia e in tutta sicurezza, con la possibilità di organizzare delle corse ogni 30 minuti con 25 kart a disposizione per batteria. Un messaggio, questo, di continua apertura verso le novità nello sviluppo di attività sportive e tempo libero.



Zanettin: “Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato e creduto in questo progetto. Siamo pronti a inaugurare questa nuova struttura che abbiamo voluto inserire nel nostro circuito principalmente ascoltando le esigenze dei nostri clienti e fornendo loro la possibilità di avvicinarsi sempre più al mondo del go-kart. Ringrazio anche 360 Karting, il nostro fornitore di barriere, per aver sviluppato e creato assieme a noi la nuova struttura. Il divertimento delle persone e la loro sicurezza sono per noi elementi fondamentali”. Queste le parole del co-fondatore di VKI – Vicenza Kart Indoor Matteo Zanettin.