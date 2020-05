A Marostica questa estate arriva il cinema drive-in

Si rinnova l’offerta culturale a Marostica con il Cinema drive-in in estate. Dopo le conseguenze dell’emergenza Coronavirus e in attesa delle nuove regole per lo spettacolo dal vivo,

in vista di una diminuzione dell’offerta di intrattenimento e di spettacolo per l’estate, l’amministrazione sta procedendo all’allestimento di un drive-in con la proiezione di film di diversi generi e per diverse fasce d’età.

Si tratta di una iniziativa che vuole rispondere alla richiesta di svago e di cultura in uno scenario completamente nuovo, rimanendo in sicurezza.

Un tuffo nel passato, con la tecnologia di oggi.

Se questo esperimento avrà successo, l’amministrazione sta già valutando di allargare la rassegna proponendo una sezione dedicata anche alla cinematografia emergente e ai cortometraggi, trasformandola in un appuntamento annuale.



Il cinema drive-in potrà godere di più 150 posti auto e una tecnologia audio direttamente collegata alla radio dell’auto, oltre che ad un maxi schermo a led wall. In merito all’area, il Comune sta valutando alcuni spazi verdi vicino al centro storico. In via di definizione anche il periodo esatto di programmazione.