Zaia: “Trump ha stravinto riuscendo a parlare al popolo”

Ha stravinto Trump e a differenza del 2020 quando ha perso contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo.

Tanto è vero che i voti si vedono: sul fronte dei latino-americani e sui giovani., specie gli under 30che hanno scelto il tycoon americano”.

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla conferma di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi. Riguardo ai possibili dazi annunciati da Trump, Zaia è cauto affermando che “si capirà quello che accadrà” sostenendo inoltre che l’attenzione si sposterà sui conflitti mondiali. “Molte aspettative rispetto alla politica del presidente Trump saranno alle guerre, a quella in Ucraina che rischia di diventare il nuovo Afghanistan europeo, a quella in medio Oriente e al resto dei focolai nel mondo. Trump – ricorda il governatore – si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto le guerre e porta la pace”. Pertanto per Zaia Trump potrebbe essere ‘”l’ago della bilancia in questi conflitti, ce ne sono 60 nel mondo”. e quindi non è escluso che gli Usa possano “dialogare con la Cina per chiudere le partite dei conflitti in atto: è uno scenario che non è distante dalla realtà. E’ uno scenario che però si deve attuare da subito”. ANSA VENETO