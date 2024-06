VICENZA – TAV e compensi: Siotto presenta un’interrogazione

Riceviamo e pubblichiamo un’interrogazione del consigliere di opposizione (FdI) già assessore Simona Siotto sui compensi per ruoli di consulenza sul progetto TAV

“

In data 21.06.2023 presentavo un’interrogazione, dopo aver appreso dalla stampa la notizia della decisione del Sindaco di costituire una commissione di esperti per la gestione del tema dell’Alta Velocità a Vicenza: tra i compenti della stessa, Angelo Tonello, consigliere comunale, e Lucio Zoppello, gia’ candidato sindaco, sceso poi in appoggio a Giacomo Possamai in sede di ballottaggio.

Ad oggi, nonostante sia passato un anno, questa interrogazione giace tra le cose inevase, con buona pace del rispetto verso il ruolo dei consiglieri comunali, la trasparenza amministrativa ed il diritto di informazione dei cittadini.

A distanza di un anno, oggi apprendiamo che Lucio Zoppello percepira’ un compenso, insieme ad altro compente di questa ad oggi silente commissione, e Di Bella, pari ad Euro 6.280,00 cadauno.

Di fatto, a distanza di un anno Lucio Zoppello raccoglie i frutti – miseri – del sostegno elettorale al Sindaco Possamai.

Prendiamo atto di questo nuovo esborso a carico dei cittadini vicentini, che grava sul bilancio comunale, e che ulteriormente penalizza, per non dire umilia, i dipendenti comunali, gia’ sufficientemente umiliati da un piano del personale finalizzato a tutelare le assunzioni fiduciarie a discapito del personale dipendente.

Ribadiamo le domande gia’ poste, sperando che la risposta ai vicentini arrivi prima del 2025.

Chiediamo al Sindaco di conoscere:

– Quali le ragioni che hanno portato ad individuare in queste due figure i tecnici per seguire un cantiere così importante e delicato?

– Quali competenze ha, in particolare, Di Bella, che ci risulta nella vita essere un arredatore? In base a quali altissime competenze tecniche e’ stato individuato ed ora risulta titolare di un compenso?

Si richiede risposta in Aula.”