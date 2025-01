Vicenza – Targa System, la maggioranza risponde a Rucco

Sul Targa System, tema sollevato dall’ex sindaco Rucco, interviene la maggioranza, con una dichiarazione di Luca Poncato, capogruppo della Lista Tosetto in consiglio comunale a Vicenza.

“Il consigliere Rucco parla senza sapere, eppure, avendo ricoperto il ruolo di Sindaco di questa Città dovrebbe capire quanto importante sia non veicolare notizie sbagliate, soprattutto in tema di sicurezza. Quindi, ecco come, dati alla mano, si può ben smentire la sua sterile polemica in tema di videosorveglianza in Città sottolineando come dall’insediamento di questa amministrazione siano già state investite, per quanto di competenza comunale, importanti risorse in tema di sicurezza urbana.

A gennaio del 2024 sono infatti entrati in funzione i Targa System in Viale della Scienza, in località Ponte Alto e in viale della Pace. Che andavano ad implementare un sistema già attivato dalla precedente amministrazione di rilevazione targhe. Sempre nel 2024, con la prima tranche di un bando ministeriale di circa 99 mila euro abbiamo dato avvio alle procedure per il posizionamento di una decina di telecamere per la sorveglianza di San Pio X nella zona di Villa Tacchi tra il supermercato Lidl e Via Fabiani e nella zona di San Lazzaro. Proprio in questi giorni infine l’Amministrazione comunale ha predisposto le ipotesi di installazione di telecamere di videosorveglianza per un’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza per un investimento di 200mila euro a valere sul Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana così come previsto da un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per il biennio 2025-2026. Tale progettualità, nel cui contesto sono ricomprese 6 telecamere targa system e altrettante per la sicurezza urbana, tra orientabili e fisse, dovrà quindi ricevere il benestare del Comitato Ordine e sicurezza Pubblica e successivamente essere vagliata da professionista specializzato, che ne definirà grado di realizzabilità in relazione al quadro economico del finanziamento ministeriale.

La sicurezza è una priorità di questa Amministrazione, sembra invece che l’ex Sindaco Rucco e il suo nuovo partito Fratelli d’Italia preferiscano perdersi in inutili campagne chiedendo piani straordinari per la sicurezza che questa Amministrazione senza alcun clamore sta già portendo avanti”.