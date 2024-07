VICENZA – Studenti dell’Innovation Challenge in città

Visita questa mattina a palazzo Trissino per gli studenti dell’Italy Innovation Challenge. I ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo, accompagnati da Bill Peduto, ex sindaco di Pittsburgh, e da Amy Goldstein, ricercatrice e giornalista per trent’anni del Washington Post (nonché vincitrice del prestigioso premio Pulitzer), hanno prima visitato il parco della Pace e poi incontrato in municipio il sindaco Giacomo Possamai. Durante l’incontro, avvenuto nell’ufficio del primo cittadino e poi in sala Stucchi, gli studenti hanno avuto modo di conoscere la storia della città di Vicenza.