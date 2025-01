Vicenza – Servizio Civile: 21 posti in Comune per giovani dai 18 ai 28 anni

È stato pubblicato il bando per accedere al Servizio civile universale, la scelta che i giovani tra i 18 e i 28 anni possono fare per dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il Comune di Vicenza mette a disposizione ben 21 posti in cinque diversi progetti nell’ambito della promozione culturale. Dal servizio in Biblioteca Bertoliana, a quello in urp e al servizio informativo, dalle proposte dei musei civici a quelle dei servizi Istruzione e giovani, l’offerta di quest’anno – coprogettata dal Comune insieme ad Arci Servizio Civile – è ampia e strutturata.

Le domande vanno presentate online entro martedì 18 febbraio. I giovani selezionati entraranno in servizio da maggio.

«Passare da 4 a 21 posti, anzi a 23 se consideriamo i 2 già attivati al servizio Ambiente, rispetto allo scorso bando è motivo di grande soddisfazione per la nostra progettazione – ha dichiarato l’assessore delegato Giovanni Selmo – ma soprattutto è un’occasione in più per i ragazzi e per le ragazze del territorio per poter entrare a contatto con la propria comunità e con la pubblica amministrazione. Quest’anno abbiamo deciso di coprogettare con Arci Servizio Civile e siamo entrati in rete con altri soggetti ed enti pubblici per poter dare ancora più valore allo strumento del servizio civile universale. Sono contento che questa delega sia legata all’educazione e alle politiche per la pace, perché è una occasione di difesa della patria e di lavoro per il bene comune. Una “difesa” che trae origine dall’obiezione di coscienza, che passa per il servizio in biblioteca, nei musei, nella digitalizzazione degli uffici e dei servizi, nelle politiche ambientali e per la pace, nella comunicazione. Ma che si sostanzia anche in scelte valoriali, formazione specifica sul rifiuto della violenza, capacità di accogliere i conflitti e sull’ascolto dell’altro e del prossimo: tutte competenze stringenti nel mondo di oggi.

Andremo a “coprire” dei settori del Comune mai interessati prima d’ora da proposte di Servizio Civile: per noi è l’occasione di portare nuove persone, idee e contenuti all’interno della macchina comunale. Per i giovani è un’opportunità di mettersi alla prova con il mondo del lavoro e con le professionalità del pubblico impiego, con la possibilità di usufruire in futuro di una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici, sempre ricordando che sono volontari e volontarie e che stanno impiegando le loro risorse ed energie in un anno speso a disposizione degli altri».

Questi i 21 posti disponibili nel Comune di Vicenza.

Per il progetto “Rubriche letterarie” ci sono 10 posti distribuiti fra 5 sedi della biblioteca Bertoliana. Obiettivo del progetto è la promozione della biblioteca quale spazio deputato allo sviluppo della conoscenza, ma anche come luogo di incontro e spazio di aggregazione. I progetti mirano alla catalogazione e valorizzare del patrimonio bibliografico e archivistico, alla realizzazione di attività di promozione della lettura, al supporto alle attività di prestito, alla promozione della biblioteca attraverso mostre, eventi culturali, produzione di contenuti social. Nel dettaglio, ci sono 3 posti presso la Biblioteca Civica di Palazzo San Giacomo, 2 posti presso la Biblioteca Civica di Palazzo Costantini, 1 posto presso la Biblioteca Civica di Villa Tacchi, 1 posto presso la Biblioteca Civica nella sede di Laghetto, 1 posto presso la Biblioteca Civica di Palazzo Cordellina e 2 posti presso l’Ufficio Catalogazione di Palazzo Costantini.

Nell’ambito del progetto “Musei in prima pagina” sono previsti 4 posti distribuiti fra le sedi dei musei civici del Comune di Vicenza. Obiettivo è creare forme di valorizzazione dei musei per aumentare la partecipazione dei cittadini e del pubblico. Si tratta di 1 posto presso il Settore servizi museali e Pinacoteca di Palazzo Chiericati , 2 posti al Museo Naturalistico e Archeologico e 1 Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Il progetto “Notizie ai cittadini” assegna 1 posto all’ufficio relazioni con il pubblico e 2 posti al servizio informatico comunale per la promozione di una comunicazione efficace e trasparente, garantendo l’accesso alle informazioni e un rapporto più diretto tra Istituzioni e i cittadini; la promozione e l’assistenza ai cittadini per accedere ai servizi digitali del Comune e della PA in generale.

Il progetto “Flash Giovani” prevede 1 posto al Settore Attività culturali del Comune di Vicenza e 2 posti al polo giovani B55. Obiettivo generale del progetto Flash giovani è potenziare e sviluppare il protagonismo giovanile; i volontari saranno coinvolti nella progettazione culturale e giovanile indirizzata a coinvolgere la fascia d’età 14-25 alle attività promosse dall’amministrazione comunale, quali concerti, spettacoli, attività espositive, rassegne e incontri.

Il progetto “Indici di attivismo” mette a disposizione 1 posto al Servizio Istruzione / Casa Pace, direttamente seguito da Arci, per realizzare iniziative e attività di diffusione e promozione di una cultura di pace, nonviolenza, giustizia sociale, solidarietà, protezione ambientale, a garanzia della salute e di una vita dignitosa per le generazioni presenti e future, in un intreccio generativo tra attività istituzionale e società civile.

Per saperne di più sono previsti alcuni momenti informativi: mercoledì 15 gennaio alle18 Webinar informativo Dimmi di+; giovedì 23 gennaio Open day al B55 dalle 18 alle 20; lunedì 27 gennaio alle 18.30 incontro informativo al Centro Pedagogico; mercoledì 29 gennaio alle 14 Webinar informativo Dimmi di+.

Per coloro che partecipano ai progetti SCU è stabilito un rimborso mensile di 507,30 euro. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il periodo di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile e sono previste l’assistenza sanitaria gratuita e il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici. Inoltre, è prevista una riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.

La domanda di partecipazione deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

