Vicenza – Prende forma il Focus Giovani

Il Focus Giovani Vicenza, la rete di 16 soggetti pubblici e privati che ha lo scopo di costruire azioni e visioni al servizio delle politiche giovanili della città, prende ufficialmente forma.

Il tavolo di confronto, nato nel 2018 per ragionare collettivamente sui bisogni dei giovani del territorio, è stato ufficializzato a seguito del recente percorso di consulenza finanziato da Fondazione Cariverona con 180.000 euro, fondi che saranno utilizzati per mettere in campo interventi educativi e per consolidare il lavoro di coordinamento della rete.

Le novità sono state presentate oggi a Palazzo Trissino dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai e da Roberta Radich e Lara Scantamburlo, portavoci del Focus Giovani.

«È stato avviato il percorso per costituire ufficialmente il Focus Giovani, ideato nel 2018 dalla precedente amministrazione. Grazie al finanziamento di Fondazione Cariverona – spiega l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai – in questi mesi si è avviata per la prima volta una equipe mista composta da dipendenti dell’assessorato alle politiche giovanili e personale degli enti, che si affiancano nella gestione delle aree comunicazione, progettazione e segreteria del Focus Giovani Vicenza. L’assessorato alle politiche giovanili è impegnato attivamente, all’interno dell’equipe, per costruire momenti di formazione interna, in particolare sui nuovi strumenti di amministrazione condivisa, dove tecnici, dirigenti pubblici e responsabili degli enti del terzo settore possano acquisire nuove competenze per migliorare la gestione di spazi e servizi rivolti ai giovani».

«L’anno di affiancamento avuto dalla Fondazione Cariverona è stato determinante per porre le basi di un lavoro concreto tra settore pubblico e privato – sottolinea Lara Scantamburlo del Focus Giovani -. L’ambizione di applicare strumenti di amministrazione condivisa è sempre più tangibile e il costante lavoro dell’equipe garantisce che la pianificazione e la realizzazione delle azioni del Focus Giovani siano realmente frutto di un lavoro efficace che metta al centro il protagonismo dei giovani, utilizzando l’intelligenza collettiva delle organizzazioni città».

«Si è finalmente avviata una fase costituente di un processo di creazione di una rete, che si sostanzia nella definizione condivisa della propria governance per arrivare alla forma giuridica più aderente alle caratteristiche espresse dalla rete – continua Roberta Radich -. In questi anni si è consolidata una relazione positiva che permette di andare oltre i singoli interessi degli enti del terzo settore coinvolti, siamo dentro un processo che mette a sistema le competenze e le risorse di tutti, in funzione dei bisogni della città e dei giovani».

Per rendersi maggiormente visibile nel territorio e per promuovere eventi, riflessioni e iniziative il Focus Giovani si è inoltre dotato di nuovi canali comunicativi: il sito internet visitabile all’indirizzo www.focusgiovani.it , il profilo Instagram @focusgiovani.vicenza e l’account X FocusGiovani_Vi.

Inoltre, il Focus Giovani si occuperà di accompagnare il processo partecipativo e aggregativo per delineare il futuro dell’ex Centrale del latte. Il percorso partirà ad ottobre con un evento nel quale verranno illustrate le buone pratiche di gestione di spazi simili in altri territori e presentate le cinque tappe che porteranno ad avere una mappature dei bisogni e delle aspettative della città verso l’ex Centrale del latte.

Il Focus Giovani

Il Focus Giovani Vicenza è composto da 14 enti privati del terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni che lavorano con i giovani in ambito sociale e culturale che riunisce oltre 100 tra operatori e professionisti) e due enti pubblici: il Comune di Vicenza, nello specifico l’assessorato alle politiche giovanili, ed il Servizio Territoriale per le Dipendenze (Ser.D) dell’Aulss 8 Berica. I centri giovanili comunali B55, Porto Burci, Tecchio, Zona Tre sono gestiti da alcune realtà che compongono il Focus Giovani.

La rete si propone di costruire politiche giovanili integrate e coordinate tra interventi educativi, prevenzione del disagio e pratiche culturali allo scopo di aumentare il benessere e il protagonismo delle giovani generazioni.

Attività

È costante l’impegno del Focus nell’ambito della formazione scolastica, offrendo agli studenti occasioni di confronto, partecipazione e analisi sulla contemporaneità.

Sono inoltre in fase di avvio un percorso interno di governance del Focus Giovani, una mappatura delle realtà e degli spazi giovanili, la creazione di azioni territoriali aggregative nei quartieri, la trasformazione del Polo Giovani B55 nel centro nevralgico delle politiche giovanili e, infine, un percorso partecipativo di progettazione della nuova destinazione d’uso della ex Centrale del Latte nel quartiere San Bortolo.

Componenti

Il Focus Giovani è composto da Alinsieme scs onlus, Arci Servizio Civile Vicenza APS, Arciragazzi Vicenza APS, Aster Tre soc. coop., Azienda Ulss 8 Berica – SERD Vicenza, Centro Vicentino Solidarietà Ce.I.S Onlus, Comune di Vicenza – Ufficio Politiche Giovanili, Comunità Murialdo Veneto – Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo, Cosmo soc. coop., Fondazione Capta Onlus, La Casetta soc. coop., Non Dalla Guerra APS, Studio Progetto soc. coop., Tangram soc. coop., Urbana soc. coop., Villaggio SOS Vicenza soc. coop.